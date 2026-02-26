Slušaj vest

U oglasima za prodaju nekretnina svašta se može pročitati i videti, od prodaje placeva i livada u šumi, vikendica i kuća, preko prodaje kamenoloma, pa do, verovali ili ne, prodaje plaže.

Iako je priobalje raka javno dobro koje se ne može otuđiti bez obzida da li nečije imanje izlazi na reku, to očigledno nije zanimalo vlasnicu Vesnu Boban, koja je odlučila da proda baš to priobalje, odnosno "plažu na reci Rzav".

- Prodajem plažu u Arilju na reci Rzav na placu površine 12,90 ari. Na placu terasa na vodi 11 metara, letnjikovac 6x4 metra, u blizini izvor pijaće vode 11C ° i zimi i leti. Do placa je državni put, asfalt na 50m do placa, papirološki sve 1/1 vlasnik - piše između ostalog u oglasu objavljenom na Fejbuk stranici "Oglasi Beograd".

Kako vlasnica navodi u blizini plaže nalazi se hotel sa restoranom.

1/13 Vidi galeriju Vesnu Boban na Fejsbuk stranici "Oglasi Beograd" objavila oglas za prodaju plaže na reci Rzav u opštini Arilje. Foto: Facebook/Oglasi Beograd

- U blizini (200m) hotel sa restoranom i apartmanima. Plac udaljen 2km od grada i nalazi se na lepom i mirnom mestu. Za ostale informacije pozvati - napisala je Vesna u oglasu ne navodeći cenu koju traži za plažu koju prodaje.

Ispod njene objave usledili su brojni komentari članova grupe, koji su se odnosili kako na to što nije objavila cenu, tako i na to što prodaje obalu koja joj ne pripada:

"Obala nije privatno vlasništvo koliko sam upoznat", piše u jednom komentaru.

"Vi zapravo prodajete plac sa privatnim izlazom na reku. Plaže su javno dobro, morske ili rečne. Svako dobro želim", prokomentarisala je jedna članica grupe.

Drugi su se osvrnuli na cenu.