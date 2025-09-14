Slušaj vest

U mirnom bačkom selu Pivnice, koje pripada opštini Bačka Palanka, na prodaju je plac sa kućom za rušenje. Ovo vojvođansko mesto poznato je po širokim ulicama, gostoljubivim domaćinima i blizini Dunava, a kupcima nudi priliku da, na mestu starog doma, podignu novi objekat po sopstvenoj meri.

Plac se prostire na površini od 11 ari i 52 kvadratna metra, što predstavlja idealan prostor za izgradnju porodične kuće, vikendice ili čak kombinovanog stambeno-poslovnog objekta. Na parceli već postoje priključci za struju i vodu, što značajno olakšava početak budućih radova.

Nekretnina je uknjižena, vlasnik je 1/1, pa je kupovina pravno potpuno sigurna. Cena iznosi 10.000 evra, a kako vlasnik navodi - nije fiksna, što znači da postoji mogućnost dogovora.

Pogledajte kako izgleda plac od 10.000 evra Foto: Facebook/Sladjana Nikolic

Pivnice su smeštene na samo nekoliko kilometara od Bačke Palanke, a dobro su povezane i sa drugim mestima u okolini, što lokaciju čini pogodnom i za miran život i za povremeni boravak. Ljubitelji prirode i seoskog ambijenta ovde će pronaći tišinu i prostor za uživanje, dok gradski sadržaji nisu daleko.

BiznisKurir.rs

Ne propustiteNekretnineKUĆA KOJA MOŽE DA SE PRETVORI U 3 STANA KOŠTA SAMO 20.000 €! Ima balkon, 2 kupatila i prostor za dečiju sobu (FOTO)
sicilija.jpg
NekretnineJELENA PRODAJE KUĆU IZ SNOVA ZA SVEGA 12.500 €! Ima sprovedenu vodu direktno sa izvora, a iza nje se nalazi i šuma
kuća.jpg
NekretnineKUĆA 100M2 ZA 42.000 EVRA, MOŽE? Kompletno je renovirana, a evo šta još pride ide uz nju
Prizemna kuća u okolini Prokuplja
NekretnineLJUDI ODUŠEVLJENI ACINOM PONUDOM! Kuću od 150 kvadrata prodaje za siću, a uz nju dobijate voćnjak i pomoćne objekte
kuća1.jpg