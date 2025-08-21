Slušaj vest

Kuća je prizemna površine 100 kvadrata sa lokalom od 42 kvadrata, podrumom od 25 kvadrata i pomoćnim objektima – štalom, kokošinjcem i drvarom, na placu od 18 ari.

Nekretnina je kompletno renovirana i poseduje trofaznu struju, gradsku i bunarsku planinsku vodu. Urađena je fasada, instalacije za vodu i struju su nove, a prilaz asfaltu je obezbeđen nasutim putem u dužini od 100 metara.

Kuća se nalazi u lepom prirodnom ambijentu, u trouglu Kopaonika, Radana i Velikog Jastrepca, na samo 10 minuta od Prokuplja, 30 minuta od Niša, 40 minuta od Kruševca i 15 minuta od Kuršumlije. U neposrednoj blizini je i manastir Ajdanovac.

Cena iznosi 42.000 evra.