Slušaj vest

Kuća je prizemna površine 100 kvadrata sa lokalom od 42 kvadrata, podrumom od 25 kvadrata i pomoćnim objektima – štalom, kokošinjcem i drvarom, na placu od 18 ari.

Nekretnina je kompletno renovirana i poseduje trofaznu struju, gradsku i bunarsku planinsku vodu. Urađena je fasada, instalacije za vodu i struju su nove, a prilaz asfaltu je obezbeđen nasutim putem u dužini od 100 metara.

Kuća se nalazi u lepom prirodnom ambijentu, u trouglu Kopaonika, Radana i Velikog Jastrepca, na samo 10 minuta od Prokuplja, 30 minuta od Niša, 40 minuta od Kruševca i 15 minuta od Kuršumlije. U neposrednoj blizini je i manastir Ajdanovac.

Cena iznosi 42.000 evra.

Kurir Biznis/Blic/Facebook

Ne propustiteNekretnineDVE KUĆE KOD GOLUPCA DRAGOSLAV PRODAJE ZA 42.000 EVRA! Nekretnine smeštene u srcu Nacionalnog parka Đerdap
đerdap.jpg
NekretnineRENOVIRANU KUĆU PRODAJU ZA SIĆU: Jedna stvar će vam doneti finansijsku olakšicu! Ne dozvolite da vam izmakne
jeftine kuće prodaja
NekretnineMILICA PRODAJE OGROMNU KUĆU SA PODRUMOM ZA 27.000 €! Nalazi se na velikom placu od 15 ari, a blizu je Beograda
kuća u Šidu.jpg
NekretnineNIKAD LAKŠE DO TIP-TOP SREĐENE KUĆE! Kompletno imanje daju u zamenu za OVO, a može čak i dogovor oko cene
kuća.jpg