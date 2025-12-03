Slušaj vest

Kompanije Telekom Srbija a.d. i Ekspo 2027 d.o.o. Beograd obeležile su danas zvanični početak saradnje u okviru priprema za specijalizovanu izložbu Ekspo 2027 Beograd, a Telekom Srbija postao je prvi zvanični sponzor ove međunarodne manifestacije.

Generalni direktor kompanije Telekom Srbija Vladimir Lučić rekao je da mu je velika čast i zadovoljstvo da kompanija Telekom Srbija učestvuje u ovako bitnom projektu za Srbiju i što je prvi sponzor međunarodne manifestacije Ekspo 2027.

1/13 Vidi galeriju Velike saradnje ne rađaju se slučajno, već kada se jasno prepoznaju isti ciljevi i ambicije Foto: Damir Dervišagić

"Telekom Srbija nije samo telekomunikaciona kompanija, već i tehnološka kompanija u ovom regionu sa jasnom idejom da radi na međunarodom nivou, od SAD, Evrope i drugih kontinenata. Trenutno poslujemo u 13 zemalja, i imamo 13 miliona korisnika, sa prihodom koji premašuje dve milijarde evra. Zato mislim da ćemo biti dostojan partner i da ćemo imati kapaciteta da pomognemo Ekspo sa izuzetnom kvalitetnom 5G mrežom, internet optičkom mrežom, wi-fi mrežom i koju će koristiti svi - od onih koji organizuju, izlažu i posećuju Ekspo", rekao je Lučić.

On je dodao da je takav događaj izuzetan za svaku telekomunikacionu kompaniju zato što ima mogućnost da ostvari veliki prhod.

Lučić je rekao da je Ekspo prilika da se Telekom Srbija prikaže kao kompanija koja može i ima proizvode za koje su zainteresovane sve zemlje i to u tri segmenta.

Foto: Damir Dervišagić

"Jedan je medijski. Mi imamo kvalitetnu produkciju koju prodajemo u 30 zemalja i prodali smo naše filmove i serije HBO, Amazonu i Disney Plusu, tako da smatramo da će taj segment biti interesantan i posetiocima i izlagačima. Drugi segment je naš fond za finansiranje startapova. Mi pomažemo već 25 startap kompanija da se razvijaju i biće nam čast da njih predstavimo i takva promocija im veoma znači i daje kontakte sa bitnim investitorima kako bi bolje plasirali ideje i projekte. I treći segment su naši MTS sistemi , naš interni razvoj. Mi kao velika kompanija ulažemo i u svoj sopstveni razvoj i imamo nekoliko softverskih proizvoda koje koristimo, naši telekomunikacioni sistemi za koje mislimo da možemo lako da ih plasiramo u inostranstvo", rekao je Lučić

Istakao je da će se kompanija Telekom Srbija potruditi da bude kvalitetan partner.

Direktor kompanije Ekspo 2027 d.o.o. Beograd Danilo Jerinić rekao je da se velike saradnje ne rađaju slučajno, već kada dve strane jasno prepoznaju da dele isti cilj i ambicije.

Foto: Damir Dervišagić

"Uprave iz takve spoznaje počinje i naša večerašnja priča. Vizija Ekspa2027 i kompanije Telekom Srbija spojile su se u zajedničku misiju da povežu ljude kroz inovacije, igru i iskustva koja prevazilaze svakodnevnicu", rekao je Jerinić.

Jerinić je istakao da je Telekom Srbija prvi prepoznao značaj misije Ekspo 2027 i prihvatio da bude deo nje.

"Veliko hvala gospodinu Vladmiru Lučiću i timu Telekom Srbije, apsolutnom lideru u digitalnim i inovacionim rešenjima, na poverenju i na spremnost da stanu iza mega događaja ovakvog značaja. Njihova odluka das budu prvi sponzor Ekspa 2027 nije smao gest podrške, nego i potvrda da domaće kompanije prepoznaju Ekspo kao platformu koja menja perspektive i pomera granice", dodao je direktor Ekspo preduzeća.