Hrvatska turistička sezona predstavlja jednu od najvažnijih privrednih aktivnosti u zemlji, tokom koje se broj turista na Jadranu leti redovno penje na milione. Turizam čini značajan deo bruto domaćeg proizvoda i zapošljava veliki broj radnika — od hotela i restorana do izdavaoca smeštaja i pratećih usluga. U godinama sa rekordnim dolascima turista, potražnja za sezonskim radnicima postaje ključna, a poslodavci se suočavaju s problemom pronalaska dovoljnog broja radne snage.

Traže se sezonci

Sezonski rad često privlači mlade radnike, ali i one koji traže dodatnu zaradu ili iskustvo u međunarodnom okruženju. U Hrvatskoj se, zbog povećane potražnje tokom turističke sezone, sve više traže konobari, kuvari, recepcioneri i drugi ugostiteljski radnici, a osim domaćih radnika posao se sve češće nudi i strancima iz susednih zemalja poput Bosne i Hercegovine, Srbije, Severne Makedonije, ali i iz šire regije.

Pitanje rada na brodu zapravo spada u širi kontekst sezonskog zapošljavanja u turističkoj industriji, gde radnici često pokušavaju da iskoriste sezonu za stabilniji prihod, ali se pritom suočavaju s dugim smenama, intenzivnim radnim zahtevima i ponekad nejasnim uslovima rada. U takvom okruženju jedan korisnik na Redditu postavio je pitanje o konkretnom iskustvu rada na brodu kao konobar.

"Još tada je plata bila 10.000 kuna“

"Rad na brodu. Lep pozdrav, zanima me da li neko ima iskustva s radom na brodu? Mislim na brod, u mom slučaju, sa oko tridesetak gostiju koji se smenjuju svake nedelje. Pozicija je konobar — kakvi su uslovi i kakvu platu očekivati? Hvala.“

"Radio sam na takvom brodu, ali ne kao konobar, već kao vodič. Imao sam ‘luksuz’ da sam nakon dve do tri nedelje išao na nedelju dana kući i da nisam stalno bio na istom brodu nego sam ih menjao. Bio sam zaposlen kod agencije koja je iznajmljivala brod, dok je posada, uključujući i konobara, bila zaposlena kod vlasnika broda. Govorim iz druge ruke. Po sećanju od pre desetak godina, pomoćni kuvar imao je oko 7.000 kuna, uz obezbeđen smeštaj i hranu. To je bio brod niže kategorije, gde je pomoćni kuvar ujedno bio i mornar. Na brodovima više kategorije konobar je imao samo tu ulogu, a plata je tada bila oko 10.000 kuna. Sve zavisi od ekipe — ako je dobra atmosfera i ljudi se slažu, posao ide lakše, jer ste s tim ljudima 24 sata dnevno tokom cele sezone, otprilike od aprila do novembra. Konobar ima najviše posla oko doručka, ručka i večere, a obim posla zavisi od vrste putovanja ili krstarenja.“

Komentator objašnjava da su plate na takvim brodovima povezane s vrstom ugovora i kategorijom broda. Na brodovima niže kategorije, gde je posada manja, plata pomoćnog kuvara opisana je kroz iskustvo od pre desetak godina, dok je konobar na brodu više kategorije imao veću platu (10.000 kuna, odnosno približno 1.330 evra). U oba slučaja smeštaj i hrana bili su obezbeđeni, što je česta praksa kod sezonskih poslova u turizmu.

Napojnice i dodatna zarada

"Bio sam turist na takvim brodovima pet-šest puta. Svi konobari su bili zadovoljni poslom. Ne mogu da govorim o platama, ali mislim da ni bakšiš nije loš. Svaki turist na kraju putovanja ostavi posebnu kovertu za vodiča i posebnu za osoblje, koju svi dele. Mislim da je preporučeni bakšiš bio oko 100 evra po putniku, pa se tako može skupiti još jedna plata pored osnovne. Jedan gost je, na primer, platio račun za piće na šanku 700 evra za sedam dana. Ne radi se s gotovinom — sve ide na račun sobe i plaća se na kraju putovanja. Mislim da je posao prilično opušten za konobare.“

Drugi korisnik, koji je više puta bio gost na sličnim brodovima, ističe da osnovna plata nije jedini izvor prihoda, jer se napojnice prikupljaju i dele među osobljem. Takođe navodi da potrošnja gostiju može znatno varirati od putovanja do putovanja.

Radni uslovi i dinamika posla

Prema dostupnim podacima o sezonskom radu u Hrvatskoj, radnici u ugostiteljstvu i turizmu mogu očekivati širok raspon plata, u zavisnosti od pozicije, iskustva i lokacije — od oko 800 do više od 2.000 evra mesečno tokom vrhunca sezone, često uz obezbeđen smeštaj i obroke. Najiskusnije osoblje može zaraditi i više.

Sezona obično traje od proleća do jeseni, a dolazak turista na Jadran dodatno povećava potražnju za uslugama i radnom snagom. U takvim uslovima sezonski radnici često rade duge smene, ali imaju priliku za dodatnu zaradu kroz napojnice i bonuse, što potvrđuju i iskustva rada na brodu.