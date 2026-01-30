Slušaj vest

Pitanje rada na brodu već godinama deli javnost, dok jedni u tome vide priliku za dobru zaradu i brz napredak, drugi upozoravaju na težak način života, odricanja i psihički pritisak. Upravo o toj dilemi povela se rasprava na Redditu, gde je jedan mladić zatražio savet od iskusnijih pomoraca i onih koji su već prošli kroz život na brodu.

Autor objave ima 22 godine, završenu srednju školu za tehničara mehatronike i tri godine radnog iskustva. Zanima ga da li je pametnije prvo upisati trogodišnje školovanje za nautičara, s obzirom na položenu maturu, ili se odmah okušati u kadeturi. Takođe ga interesuje kakvi su prihodi u pomorskoj hijerarhiji, od trećeg oficira naviše, s obzirom na to da je svestan da se od kadetskog staža ne može očekivati ozbiljna zarada.

Njegovo pitanje izazvalo je veliki broj komentara, a odgovori su pokazali koliko su iskustva ljudi različita.

"Nema tog novca koji može platiti taj život"

Jedan deo komentatora bio je izričito protiv odlaska na brod. Upozoravaju da tempo koji podrazumeva šest meseci provedenih na brodu i isto toliko kod kuće nosi ozbiljne posledice po privatni život i psihičko zdravlje.

Prema njihovom mišljenju, argumenti koji se često čuju, poput toga da se "radi, ali si zato pola godine potpuno slobodan" ili da se "zarađuje mnogo više nego na kopnu", uglavnom dolaze od ljudi koji nikada nisu radili na brodu ili su već odavno napustili taj način života. Oni ističu da dugotrajna odsutnost, izolacija i naporni uslovi rada ostavljaju trag, bez obzira na visinu plate.

"Isplati se dok si mlad, ali ne zauvek"

S druge strane, javljaju se i oni koji imaju lično iskustvo rada na brodu i smatraju da se taj put isplati, ali uz jasna ograničenja. Njihov stav je da je brod dobra opcija dok je čovek mlad, bez velikih porodičnih obaveza, i dok ima snage da izdrži intenzivan tempo rada.

Jedna od učesnica diskusije navodi da većina ljudi zapravo ne voli taj posao zbog teških radnih uslova, ali da visoka zarada često nadoknadi nezadovoljstvo. Kako ističe, bolje je raditi posao koji ne voliš, ali za dobru platu, nego isto takav posao za mali novac. Ipak, većina saglasnih sa ovim stavom naglašava da rad na brodu retko ko vidi kao dugoročno rešenje do penzije.

Rad na jahti kao alternativa

Posebno zanimljiv deo diskusije odnosi se na rad na jahtama, koji neki vide kao blažu i fleksibilniju varijantu pomorskog života. Prema savetima iskusnijih, za početak je moguće otići raditi kao mornar na jahti sa minimalnim ulaganjima , potrebni su osnovni troškovi poput osiguranja na brodu, lekarsko uverenje za pomorce, a prednost može biti i dozvola za upravljanje tenderom.

Ukupni troškovi za papire, prema komentarima, kreću se između 600 i 1.000 evra. Savet je da se prvo ode na jednu sezonu kako bi se proverilo da li takav način života uopšte odgovara pojedincu, jer povratak kući uvek ostaje opcija.

Početne plate na jahtama, prema iskustvima korisnika, kreću se od 2.500 do 3.000 evra mesečno, uz dodatne benefite. Na čarter jahtama često postoji i napojnica od gostiju, koja može biti veoma izdašna, dok neki vlasnici isplaćuju i godišnje bonuse poput trinaeste plate. Dodatna prednost je to što pomorci na brodu nemaju troškove smeštaja i ishrane.

Poreske olakšice

Još jedna važna stavka koju korisnici ističu jeste poreski status, pomorci koji u toku godine provedu više od šest meseci u plovidbi oslobođeni su plaćanja poreza, što dodatno povećava realnu zaradu.

Diskusija na Redditu jasno pokazuje da ne postoji jedinstven odgovor na pitanje da li se isplati otići na brod. Iskustva variraju u zavisnosti od ličnih očekivanja, psihičke izdržljivosti, ambicija i životnih prioriteta.