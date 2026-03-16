Kako prenosi Koindesk, rast je posledica kombinaciji regulatornog optimizma u Sjedinjenim Američkim Državama.

Pojavile su se spekulacije nove indikacije da bi američka Komisija za hartije od vrednosti (SEC) mogla da revidira svoj negativan stav o takozvanom stejkingu kriptovaluta. Stejking komponenta pretvara itirijum iz obične digitalne imovine u nešto što liči na akciju koja isplaćuje dividendu ili obveznicu sa kamatom.

Prema podacima koje citira Kointelegraf, skok itirijuma iznad ključne granice otpora izazvao je prinudno zatvaranje (likvidaciju) velikog broja kratkih pozicija, odnoso opklada na pad cene. U poslednjih 24 sata likvidirano je preko 150 miliona dolara vrednosti ovih pozicija, što je stvorilo mehanički pritisak na kupovinu i dodatno ubrzalo rast cena.

Ukupan obim trgovine bitkoinima u poslednja 24 sata iznosi 37,84 milijarde evra, što je osetno više nego juče. Indeks straha i pohlepe (Fear and Greed Index) za bitkoin se danas nalazi na nivou 23 u kategoriji "ekstremni strah", poboljšan u odnosu na jučerašnji nivo 15 u istoj kategoriji.

Vrednost itirijuma (ETH) danas je porasla za 9,83 odsto na 1.997,85 evra, a vrednost bajnens koina (BNB) za 3,24 odsto na 592,07 evra. Kriptovaluta solana (SOL) porasla je za 7,6 odsto na 82,02 evra, a avalanš (AVAX) za 4,62 odsto na 8,86 evra.

Telegramova kriptovaluta tonkoin (TON) se danas prodaje za 1,16 evra, što je za 3,26 odsto više nego juče. Danas se najviše trguje bitkoinom, itirijumom i solanom. Najveći rast trenutno beleže kriptovalute CFG, G i PEPE.