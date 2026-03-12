Slušaj vest

Kako navodi Koindesk, bitkoin je pokazao "zadivljujuću otpornost" na skok cena nafte koje su u jednom trenutku premašile 100 dolara po barelu, što je obično loš znak za rizičnu imovinu kao što su kriptovalute.

Analitičari ističu da se tržište trenutno "čisti" od prekomernog duga (leverage), što stvara zdraviju osnovu za sledeći skok vrednosti bitkoina.

Ukupan obim trgovine bitkoinima u poslednja 24 sata iznosi 36,89 milijardi evra, što je malo manje nego juče.

Indeks straha i pohlepe (Fear and Greed Index) za bitkoin se danas nalazi na nivou 18 u kategoriji "ekstremni strah", malo poboljšan u odnosu na jučerašnji nivo 15 u istoj kategoriji.

Vrednost itirijuma (ETH) danas je porasla za 1,19 odsto na 1.805,62 evra, a vrednost bajnens koina (BNB) za 0,99 odsto na 567,63 evra. Kriptovaluta solana (SOL) porasla je za 0,84 odsto na 75,59 evra, a avalanš (AVAX) pala za 1,64 odsto na 8,32 evra.

Telegramova kriptovaluta tonkoin (TON) se danas prodaje za 1,15 evra, što je za 0,84 odsto manje nego juče. Danas se najviše trguje bitkoinom, itirijumom i solanom. Najveći rast trenutno beleže kriptovalute DEGO, OGN i GTC.