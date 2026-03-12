Slušaj vest

Analitičari su krajem 2025. godine procenili da će ključne kamatne stope ostati na dva odsto u prvom tromesečju 2026. Međutim, pogled prema kraju godine pokazao je da su analitičari skloniji povećanju nego snižavanju kamatnih stopa na duži rok. Rat u Iranu i njegov uticaj na inflaciju mogli bi primorati Evropsku centralnu banku (ECB) da podigne kamatne stope ranije nego što se očekivalo, rekao je član Upravnog saveta Peter Kažimir.

Ključno je pitanje koliko će više cene nafte podstaći inflaciju i primorati ECB da podigne kamatne stope i zakoči (ograničavanje potrošnje). Hoće li krediti postati skuplji? Šta pokazuje međubankarska kamatna stopa euribor? Šta analitičari misle ovaj put?

Veliki skok euribora

Pogled na kretanje međubankarske kamatne stope euribor, po kojoj evropske banke međusobno pozajmljuju novac, pokazuje iznenađujući skok. Šestomesečni euribor, koji banke koriste za izračunavanje kamatnih stopa na kredite, u utorak je dobio na zamahu. Tromesečni euribor, koji Unicredit koristi u svojim proračunima, kretao se mnogo mirnije.

Šestomesečni euribor, koji koristi većina banaka, u utorak je porastao za više od pet odsto, odnosno za više od 0,1 procentnog poena. To je najveći jednodnevni porast od marta 2023. Od ponedeljka do srede porastao je za čak 7,3 odsto, odnosno 0,156 procentnih poena. Euribor se obično dnevno kreće za hiljaditinke procentnog poena.

Euribor je poslednje tri nedelje stalno, ali blago rastao. Rast se ubrzao nakon izraelskih i američkih napada na Iran, a dostigao je nivo od pre godinu dana, ali je tada bio u silaznoj tendenciji, dok je ovaj put u uzlaznoj. Trenutna tendencija bržeg rasta ukazuje na to da banke očekuju povećanje kamatnih stopa od strane ECB.

Najveći skok 12-mesečnog euribora u 18 godina

Najveći skok 12-mesečnog euribora zabeležen je u utorak, za gotovo osam odsto (0,185 procentnih poena). U dva dana skočio je za gotovo 10 odsto, odnosno 0,229 procentnih poena. U jednom danu dostigao je najveći skok u oko 18 godina. Veću stopu rasta dostigao je tek 6. juna 2008. Tromesečni i mesečni euribor nisu se značajno promenili.

Predsednica ECB Kristin Lagard izjavila je u sredu da će ECB osigurati da rat u Iranu ne izazove isti inflacioni šok u evrozoni kao ruska invazija na Ukrajinu. Euribori su i dalje znatno niži nego 2023. i 2024. godine, kada su bili oko četiri odsto.

Prognoza analitičara zastarela

Analitičari na Bloomberg terminalu prognoziraju kretanje tromesečnog euribora. Medijalna prognoza, koja je objavljena sredinom februara, pokazuje da očekuju spor rast tromesečnog euribora. Treba naglasiti da su prognoze izdate dobrih deset dana pre početka rata u Iranu. Nova prognoza će sigurno biti drugačija.

Trgovci se klade na pooštravanje monetarne politike od početka rata krajem februara. Dok su tržišta nekada predviđala dva povećanja depozitne stope ECB za četvrtinu procentnog poena, ta očekivanja su smanjena na manje od jednog povećanja nakon što je američki predsednik Donald Tramp ove nedelje nagovestio da bi sukob uskoro mogao da se završi.

Sastanak ECB o monetarnoj politici, na kojem će se odrediti ključne kamatne stope, održaće se 18. marta. Sledeći je 29. aprila.

- Danas je toliko neizvesnosti da ne mogu tačno da kažem šta ćemo odlučiti na sastanku o monetarnoj politici 18. i 19. marta - rekla je Lagard.

- Nećemo žuriti sa donošenjem odluke jer je previše neizvesnosti i previše volatilnosti - zaključila je Lagard.