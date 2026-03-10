Slušaj vest

U sve više trgovinskih lanaca nestaju usluge sečenja suhomesnatih proizvoda i svežeg mesa. Kupci sada češće biraju već upakovanu robu i ona je sad naravno po pravilu skuplja. Koja je razlika u ceni i zašto se trgovci uopšte odlučuju za ovako nešto?

U ponekim supermarketima klasične mesare polako nestaju. Umesto da vam prodavac iseče sto grama pršute ili salame, u ponudi su sve češće već upakovani proizvodi. Isto je i sa svežim mesom. Na primer, cena junećeg buta na mesarskom pultu iznosi 1.699 dinara po kilogramu, dok je upakovano juneće mleveno meso gotovo iste cene po kilogramu.

Trgovci, međutim, ovaj model vide kao jednostavniji i isplativiji. Maja Kojčić iz Lidla objašnjava da ovaj lanac od dolaska na tržište Srbije 2018. godine posluje bez klasičnih mesarskih pultova.

- Potrošači jesu na početku možda imali predrasudu, pakovanog mesa i tako dalje, ali verujem da su po našem dolasku na tržište vrlo brzo uvideli prednosti i benefite koje im to donosi. Ovakvi proizvodi zadržavaju, da kažem, svoja svojstva tokom dužeg perioda, vrlo su jasno deklarisani, što je posebno važno da potrošači mogu da provere rok proizvodnje kao i rok upotrebe i takođe sprečavaju kontaminaciju. Dodatno, oni jesu jednostavni za rukovanje, transport - navela je Maja Kojčić iz Lidla.

Navike kupaca su podeljene. Dok jedna Beograđanka navodi da kad ona ide da kupuje, kupuje upakovano. Na pitanje zašto, kaže da ne voli da čeka red.

Jedan Beograđanin kaže da više voli da kupuje upakovano jer je tako po njemu bezbednije.

- Više da se seče - kaže jedan stariji građanin, a na pitanje zašto, odgovara da izgleda svežije.