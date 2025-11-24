Slušaj vest

Institut za stočarstvo u Beogradu najavio je da bi tokom decembra na domaćem tržištu trebalo da se pojave tri nove vrste svinjskih kobasica: super grčka sa origanom i paprikom, super orijentalna sa karijem i kurkumom i pikant varijanta sa mešavinom više vrsta ljutih paprika.

Ove kobasice Institut predstavlja kao novu, inovativnu liniju hibridnog mesa, u kojoj je povećan udeo biljnih sastojaka u odnosu na meso. Na taj način smanjeni su troškovi proizvodnje, a potrošačima je ponuđen proizvod povoljniji od klasičnih mesnih prerađevina.

Institut je već zaključio ugovore o prodaji licence za ovu tehnologiju sa dve nemačke kompanije.

Kako objašnjava Nikola Stanišić, pomoćnik direktora za nauku u Institutu za stočarstvo, u domaćoj industriji mesnih proizvoda obično se do deset odsto recepture sastoji od biljnih vlakana, skroba i soje, dok je ostatak meso.

- U novim kobasicama odnos će biti 40 odsto biljnih dodataka i 60 procenata mesa. Korišćeni su teksturirani biljni proteini, soja, grašak i gluten, pa se zahvaljujući tome troši znatno manje mesa, dok se udio biljnih komponenti više nego utrostručuje - navodi Stanišić.

Odnos biljnih sastojaka prema mesnim

Za ove proizvode Institut je već prodao licence dvema kompanijama iz Nemačke. Time je, ističu iz Instituta, potvrđeno da inovacije u industriji mesa mogu poticati iz Srbije i biti konkurentne na evropskom tržištu.

Institut za stočarstvo poslednjih godina intenzivno radi na povezivanju tradicionalne proizvodnje mesa sa savremenim tehnologijama. Pre oko godinu dana osnovana je i spin-of kompanija „Super proizvodi od mesa”, koja razvija i proizvodi hibridne kobasice, kombinaciju mesa i biljnih sastojaka.

Model poslovanja zasniva se na tome da se razvijene tehnologije nude drugim proizvođačima u zemlji i inostranstvu.

Institut trenutno razvija i recepturu za jagnjeću kobasicu. Rad na tom proizvodu još traje, pa se ne zna tačan odnos mesa i biljnih vlakana, ali je poznato da će dominantan ukus biti nana. Novi proizvod trebalo bi da bude gotov početkom naredne godine.

- Industrija mesa ne može opstati bez inovacija. Neophodno je zadovoljiti nutritivne potrebe potrošača, uz istovremeno smanjenje emisije gasova staklene bašte i racionalniju potrošnju resursa - poručio je Stanišić.