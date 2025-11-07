Slušaj vest

Nemački sektor maloprodaje od 2026. godine suočava se sa nizom velikih promena koje će preoblikovati način na koji se kupuje, prodaje i razmišlja o potrošnji. Novi zakoni, tehnološke inovacije i stroži standardi donose veću transparentnost potrošačima, ali i veću odgovornost za trgovce i proizvođače.

Oznake o uslovima uzgoja životinja postaju obavezne

Jedna od ključnih promena odnosi se na jasno označavanje uslova u kojima su životinje uzgajane. Od marta 2026. godine, svako pakovanje svinjskog mesa moraće da sadrži informaciju o tome da li je životinja držana isključivo u zatvorenom prostoru ili je imala pristup spoljašnjim površinama. Na taj način potrošači će moći da donose informisanije odluke o kupovini, navodi Fenix.

Ova mera deo je šire inicijative za unapređenje dobrobiti životinja i veću transparentnost u prehrambenoj industriji. U skladu sa tim, Aldi Süd je najavio da od 2026. godine potpuno uklanja iz prodaje meso iz najnižih kategorija uzgoja, uključujući svinjetinu, govedinu i živinu. Najjeftinije varijante mesa njihovih robnih marki time odlaze u istoriju, a mnogi drugi trgovci planiraju da slede njihov primer.

Bolji standardi do 2030. godine

Do kraja decenije, veliki maloprodajni lanci obavezali su se da postignu više standarde u zaštiti životinja i potpuno prekinu prodaju mesa iz loših uslova uzgoja. Paralelno s tim, digitalizacija prodaje doživljava ubrzan razvoj. Aldi Nord već testira aplikaciju za digitalne bodovne programe, dok čak dve trećine supermarketa planira dodatna ulaganja u slične sisteme do 2026. godine.

Za potrošače to znači da će pametni telefoni postati ključan alat u kupovini, digitalni kuponi i programi lojalnosti postaće svakodnevica.

Online prodaja lekova postaje stvarnost

Do kraja 2025. godine drogerijski lanac dm planira da uvede prodaju lekova bez recepta putem svoje internet prodavnice. Slične planove imaju i Rossmann i Lidl, čime se dodatno širi ponuda proizvoda dostupnih putem interneta i olakšava pristup kupcima.

Pregovori o cenama i moguć rast troškova

Tokom jeseni vode se važni pregovori između trgovačkih lanaca poput Lidla, Edeke i Rewea sa dobavljačima, koji bi mogli da dovedu do povećanja cena određenih artikala. Prema informacijama iz industrije, najviše bi mogli da poskupe proizvodi kao što su čokolada, kafa i bezalkoholna pića.

Novi propisi Evropske unije donose strože standarde

Trgovci će morati da se prilagode i novim evropskim zakonima koji stupaju na snagu do 2026. godine. Nova uredba o ambalaži, koja stupa na snagu u avgustu 2026, zahtevaće da pakovanja budu održivija i lakša za reciklažu. Uz to, prodavci će biti u obavezi da nude popravku ili zamenske delove umesto da samo prodaju nove proizvode.

Pored toga, zakon o odgovornosti proizvoda povećaće obaveze trgovaca u slučaju neispravnih uređaja ili digitalnih proizvoda. Pojačaće se i nadzor nad sistemima kupovine na rate („kupi sada, plati kasnije“), uz obaveznu proveru kreditne sposobnosti kupaca.

Nova pravila, novi standardi

Godina 2026. označava prekretnicu za nemačku maloprodaju – sa većim naglaskom na održivost, transparentnost i etičku proizvodnju. Potrošači će imati više informacija o poreklu i kvalitetu proizvoda, ali i veću zavisnost od digitalnih tehnologija tokom kupovine.