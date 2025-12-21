Slušaj vest

U selu Nikinci ponuđena je na prodaju kuća po ceni od 26.000 evra, uz mogućnost blagog dogovora oko iznosa. Stambeni objekat ima površinu od 60 kvadratnih metara i nalazi se na placu od 14 ari, što ovu nekretninu čini posebno interesantnom za one koji žele prostrano dvorište i potencijal za dalje proširenje ili bavljenje poljoprivredom.

Osim glavne kuće, na imanju se nalazi i letnjikovac, kao i više pomoćnih objekata koji mogu služiti za različite namene. Posebnu prednost predstavlja postojanje priključka za gas, što je retkost među sličnim objektima u seoskim sredinama.

Prema navodima iz oglasa, kuća nije u potpunosti legalizovana, zbog čega nije moguće finansiranje putem stambenih kredita niti učešće u državnim subvencijama i konkursima. Kupovina je moguća isključivo sopstvenim sredstvima. I pored toga, povoljna cena i velika površina placa čine ovu ponudu privlačnom za kupce koji su spremni na dodatna ulaganja ili traže mirnu vikend-nekretninu van gradske vreve.

Komentari na ovoj objavi su podeljeni, dok jedni smatraju da Aleksandar traži previše novca, pojedinci ga savetuju da ovu kuću ne prodaje.

Biznis Kurir/Jeftine nekretnine Srbija/Facebook

