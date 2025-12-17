Slušaj vest

Iako lokacija deluje privlačno, pošto su Ledine dobro povezane prevozom sa Beogradom i Zemunom, ipak već na prvi pogled na oglas deluje da je vlasnik stare prizemne kuće od 40 metara kvadratnih precenio svoju imovinu.

Naime, kako piše u oglasu na sajtu Dijaspora online, kuća ima svega jedni sobu, polunameštena je i nalazi se na placu od svega dva ara.

-  Broj soba 1,0 Jedn, površina 40 m2, površina zemljišta 2 ara, vrsta gradnje - stara gradnja, stanje nekretnine - Izvorno stanje, spratnost objekta - prizemna, nameštenost - polunamešteno - piše u oglasu koji je postavio gastarbajter iz Beča.

U oglasu se naglašava  i nekoliko primamljivih stvari u vezi sa prodajom ove nekretnine.

Za staru kuću od 40 m2 na Ledinama vlasnik iz Beča traži 150.000 evra, a nema ni vodu  Foto: Printscreen/dijaspora.online

- Uknjiženo, parking, garaža, pomoćni objekti, kanalizacija, struja, asfaltni prilaz - navedeno je u oglasu u kome se dodaje i da je cena od 150.000 evra nije fiksna.

Vlasnik priznaje i da vode "trenutno nema" i da je "proces u toku".

