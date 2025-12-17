Za staru kuću bez vode na Ledinama vlasnik traži 150.000 evra! Pogledajte kako izgleda precenjenih 40 kvadrata! (FOTO)
Iako lokacija deluje privlačno, pošto su Ledine dobro povezane prevozom sa Beogradom i Zemunom, ipak već na prvi pogled na oglas deluje da je vlasnik stare prizemne kuće od 40 metara kvadratnih precenio svoju imovinu.
Naime, kako piše u oglasu na sajtu Dijaspora online, kuća ima svega jedni sobu, polunameštena je i nalazi se na placu od svega dva ara.
- Broj soba 1,0 Jedn, površina 40 m2, površina zemljišta 2 ara, vrsta gradnje - stara gradnja, stanje nekretnine - Izvorno stanje, spratnost objekta - prizemna, nameštenost - polunamešteno - piše u oglasu koji je postavio gastarbajter iz Beča.
U oglasu se naglašava i nekoliko primamljivih stvari u vezi sa prodajom ove nekretnine.
- Uknjiženo, parking, garaža, pomoćni objekti, kanalizacija, struja, asfaltni prilaz - navedeno je u oglasu u kome se dodaje i da je cena od 150.000 evra nije fiksna.
Vlasnik priznaje i da vode "trenutno nema" i da je "proces u toku".