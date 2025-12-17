Slušaj vest

Početkom meseca Birkin torba u vlasništvu Džejn Birkin prodata je na aukciji kuće Sotheby’s za 2,9 miliona dolara, daleko iznad procene od 440.000 dolara. Reč je o modelu Black Box Birkin 40 sa paladijumskim detaljima, potpisanom od strane glumice. U julu je i njena originalna Birkin torba prodata za čak 10 miliona dolara.

Međutim, izuzev torbi koje su pripadale samoj Džejn Birkin, cene polovnih Birkin i Kelly modela na aukcijama opadaju u odnosu na pandemijske vrhunce, navodi Bernstein. Prema njihovom pokazatelju, prosečna preprodajna premija pala je sa 2,2 puta maloprodajne cene u 2022. godini na 1,4 puta u novembru. Model Birkin Togo 30 sada se u proseku prodaje po ceni jednakoj originalnoj, bez ikakve premije.

Stručnjaci ističu da inflacija, usporavanje tržišta rada i veća ponuda polovnih luksuznih torbi smanjuju interesovanje kupaca na aukcijama.

- Došlo je do otrežnjenja posle postkovid euforije - ocenjuje analitičar Bernstein-a Luka Solka.

Ipak, većina Birkin i Kelly torbi i dalje se prodaje iznad maloprodajne cene, što potvrđuje da potražnja nadmašuje ponudu. Prema izveštaju kompanije Rebag, Hermès je 2025. godine dominirao tržištem luksuznih torbi, a Birkin modeli su se u proseku prodavali sa premijom od 22 odsto.

Iako cene na aukcijama slabe, Hermès ostaje neprikosnoveni lider luksuznog sektora.

- Presudna je pozicija u hijerarhiji poželjnosti među potrošačima, a tu je Hermès i dalje čvrsto na prvom mestu - zaključuje Solka.