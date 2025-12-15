Slušaj vest

U Struganiku, rodnom selu velikog srpskog vojvode Živojina Mišića, danas živi još jedan Živojin Mišić, koji svojim radom i trudom pokazuje da nosi ime dostojno slavnog pretka. Iako ima manje od trideset godina, već je pokazao da vrednošću i poštenjem može da opravda prezime koje nosi. Na porodičnom imanju, rukama iz kamenoloma vadi kamen i zarađuje hleb poštenim radom.

- Ponosan sam što nosim ovo slavno ime i trudim se da nikad ne obrukam svoje pretke. Kada su mi davali ime, bilo je sedam opcija, a kum je stavio crtu na ovo koje danas nosim. U selu danas živi nekoliko porodica Mišića, a ja sam oduvek želeo da ostanem ovde gde sam se rodio, i u tome sam uspeo - rekao je Živojin.

Rad od malih nogu

Foto: RINA

Već kao dete pokazivao je vrednost i radne navike. Dok su vršnjaci igrali fudbal, on je sa motikom išao po selu tražeći majdan.

- Nije lako vaditi kamen, ali ja to volim i pronašao sam se u ovom poslu. Sve radimo gotovo ručno, a kasnije ga i obrađujemo. Od ovoga se ne može obogatiti, ali se može pošteno živeti, a to mi je najvažnije. Radimo površinske slojeve, dok dublje delove ne diramo jer je za to potrebno miniranje. U sezoni imam nekoliko radnika koji su i prijatelji i kolege. Kad radite u takvom okruženju, ništa ne pada teško - priča Živojin.

Komšije za njega imaju samo reči hvale. Kažu da se ovakav mladić rađa jednom u životu i potvrđuju da je dostojan svog slavnog pretka.

- Nikad se nisam pokajao što sam ostao na porodičnom ognjištu. Nigde mi neće biti bolje nego ovde. U planu je i proširenje proizvodnje, da još više razvijem posao sa kamenom ako budem mogao - dodaje Živojin.

Foto: RINA

Slavni Živojin Mišić

Živojin Mišić bio je srpski i jugoslovenski vojvoda. Na početku svoje četrdesetogodišnje službe učestvovao je u srpsko-turskim ratovima, prvo kao pitomac-narednik, a potom kao potporučnik. Neposredno pred Prvi svetski rat postavljen je za pomoćnika načelnika štaba Vrhovne komande, a tokom Kolubarske bitke preuzeo je komandu nad Prvom armijom u veoma teškoj situaciji.

Zahvaljujući njegovom znanju i hrabrosti, Prva armija se od jedinice u rasulu pretvorila u sposobnu borbenu formaciju. Mišić je strateški skratio front i omogućio ostalim jedinicama odmor, popunu zaliha i snabdevanje. Njegovo rizikovanje se isplatilo jer je austrougarska vojska previše raširila svoje linije, što je omogućilo uspešan srpski kontranapad.

Za zasluge je unapređen u čin vojvode 4. decembra 1914. godine, a engleski kralj Džordž V odlikovao ga je titulom engleskog viteza bakalaureja. Smatran je legendom srpske ratne istorije i najznačajnijim vojskovođom Prvog svetskog rata.