Penzije su od 1. decembra veće za 12,2 odsto, a naši najstariji sugrađani, prema najavi predsednika Aleksandra Vučića, dobiće uvećanja primanja pre Badnjeg dana.

Time će se obezbediti realan rast penzijskih primanja, što znači da će prosečna penzija u decembru ove godine dostići 485 evra.

Podsećamo da je penzija 2012. godine iznosila 204 evra.

Prosečna penzija je, u periodu januar-oktobar ove godine, iznosila 50.679 dinara, odnosno 432,5 evra. U odnosu na oktobar prethodne godine, u oktobru ove godine je realni rast penzija bio 7,9 odsto, a u periodu januar-oktobar realni rast je 6,4 odsto, što znači da penzije rastu iznad nivoa inflacije, a samim tim i životni standard naših najstarijih.

Što se tiče rasta penzija u poslednjih nekoliko godina, nakon što je ukinut Zakon o privremenom načinu isplate penzija (u oktobru 2018.) i završen proces fiskalne konsolidacije, prosečne penzije su rasle sledećom dinamikom:

u 2018. godini 5,9 odsto, zatim u 2019. 4,1 odsto. Indeksacijom od 1. januara 2020. penzije su uvećane za 5,4 odsto, a potom od januara 2021. godine za još 5,9 odsto. U januaru 2022. porasle su za 5,5 odsto, još 9 odsto od 1. novembra 2022, potom od 1. januara 2023. godine 12,1 odsto. Onda su porasle 5,5 odsto od oktobra 2023. i 14,8 odsto od januara 2024. godine. Poslednje povećanje je bilo 10,9 odsto, počev od 1. decembra 2024. godine.

U poslednje tri godine, zabeležen je značajan realni rast kupovne moći penzija, daleko iznad inflacije, i to realno povećanje od 8,7 odsto 2023. godine, 15,1 odsto 2024. godine, dok je u periodu januar – oktobar ove godine realan rast penzija 6,4 odsto.

Kada pogledamo sva ta povećanja, u periodu od 2018. do 2026. ćemo imati realni rast penzija 54,3 odsto, dok je očekivani nominalni rast 139,4 odsto. Dakle, penzije rastu u realnom iznosu.