Iz PIO fonda podsećaju da je izvršeno i usklađivanje visine novčanih naknada koje isplaćuje Fond PIO. Novčana naknada za pomoć i negu drugog lica sada iznosi 37.218 dinara, a pravo na ovu naknadu imaju korisnici penzije i osiguranici kojima je zbog prirode i težine stanja povrede ili bolesti utvrđena potreba za pomoći i negom radi zadovoljavanja osnovnih životnih potreba, odnosno kod lica koje je nepokretno, ili koje zbog težine i prirode trajnih bolesti i bolesnog stanja nije sposobno da se samostalno kreće ni u okviru stana uz upotrebu odgovarajućih pomagala, niti da se samo hrani, svlači, oblači i da održava osnovnu ličnu higijenu, kao i kod slepog lica koje je izgubilo osećaj svetlosti sa tačnom projekcijom, pod uslovom da to oceni nadležni organ veštačenja.