To u praksi znači da će svim budućim penzionerima, koji podnose zahtev za ostvarivanje prava na penziju posle 1. decembra, procenat povećanja biti ugrađen u prvi obračun visine penzije.

Iz PIO fonda podsećaju da je izvršeno i usklađivanje visine novčanih naknada koje isplaćuje Fond PIO. Novčana naknada za pomoć i negu drugog lica sada iznosi 37.218 dinara, a pravo na ovu naknadu imaju korisnici penzije i osiguranici kojima je zbog prirode i težine stanja povrede ili bolesti utvrđena potreba za pomoći i negom radi zadovoljavanja osnovnih životnih potreba, odnosno kod lica koje je nepokretno, ili koje zbog težine i prirode trajnih bolesti i bolesnog stanja nije sposobno da se samostalno kreće ni u okviru stana uz upotrebu odgovarajućih pomagala, niti da se samo hrani, svlači, oblači i da održava osnovnu ličnu higijenu, kao i kod slepog lica koje je izgubilo osećaj svetlosti sa tačnom projekcijom, pod uslovom da to oceni nadležni organ veštačenja.

Novčana naknada za osiguranika kome je utvrđeno 100% telesnog oštećenja nastalog kao posledica povrede na radu ili profesionalnog oboljenja iznosi 15.507 dinara. Visina ove naknade zavisi od utvrđenog procenta telesnog oštećenja, a najmanje je 30%.

Osiguranik kod koga je telesno oštećenje nastalo kao posledica bolesti ili povrede van rada nema pravo na novčanu naknadu za telesno oštećenje.

Usklađene iznose penzija i naknada za 12,2 odsto korisnici će primiti početkom 2026. godine.

