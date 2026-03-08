Dve Francuskinje napustile restoran bez prethodno plaćenog računa, ali su ih ubrzo pronašli

Ko sedi u restoranu i mora da koristi toalet to mu ne sme biti dodatno naplaćeno, odlučio je Viši zemaljski sud u Berlinu (Kammergericht), proglasivši naknade za korišćenje toaleta u restoranima nedozvoljenim.

Pozadina priče je tužba Savetovališta za potrošače Berlin: nakon što je jedan ugostiteljski objekat uveo čak i „paušal za toalet“, udruženje ih je prvo opomenulo, a zatim slučaj iznelo pred sud. Presuda je doneta još 8. septembra 2025. godine i, prema podacima Savetovališta, sada je pravosnažna.

Restoran nudio "toaletnu pretplatu“

Povod za sve bio je Oktoberfest u Berlinu (Friedrichshain). Kompanija Kochzirkel GmbH organizovala je proslavu "Spree-Wiesn“, ali su čak i gosti restorana morali plaćati naknadu za korišćenje toaleta. Mogli su da biraju: 1 euro po odlasku ili "toaletnu pretplatu“ od 5 evra za celu večer, piše Bild.

Prema Savetovalištu za potrošače, ovaj model kršio je Uredbu o ugostiteljstvu. Naime, od određene veličine objekta ili za više od deset sedišta, propisano je da besplatni toaleti moraju biti dostupni. Budući da restoran nije popustio nakon opomene, udruženje je podnelo tužbu, a sud je presudio u njihovu korist.

Ugostitelji su dužni da obezbede besplatan WC

"Prema Uredbi o ugostiteljstvu, ugostitelji su dužni da gostima omoguće besplatno korišćenje toaleta. S druge strane, osobama koje nisu gosti može se zabraniti korišćenje ili im se može naplatiti mala naknada na osnovu kućnog reda“, objašnjava Claudia Both iz Savetovališta za potrošače Berlin.

„Svako ko je gost u restoranu, a od njega se traži plaćanje naknade za toalet, trebalo bi to da odbije i pozove se na Uredbu o ugostiteljstvu.“