Grupa ljudi rezervisala je sto za devet osoba u jednom restoranu u Gornjoj Austriji, ali se zbog bolesti na večeri pojavilo samo osam gostiju. Nakon obroka, koji je sa napojnicom iznosio oko 300 evra, usledilo je neprijatno iznenađenje – na računu je dodatno naplaćeno 20 evra za gosta koji se nije pojavio, uz stavku „No-show“.

Kako navode gosti, ni konobar ni vlasnik restorana nisu unapred spomenuli da će se takva naknada naplatiti, što je izazvalo veliko nezadovoljstvo za stolom.

"Svaka prazna stolica je trošak"

Vlasnik restorana objasnio je za austrijske medije da svako rezervisano mesto predstavlja trošak, jer se mora unapred planirati i obezbediti osoblje i namirnice. Kako kaže, od početka godine strogo sprovodi pravilo da se za neotkazane dolaske, ukoliko se gosti ne jave najmanje 24 sata ranije, naplaćuje između 15 i 20 evra po osobi.

Prema njegovim rečima, ova pravila su jasno navedena na internet-stranici restorana, u SMS potvrdi rezervacije, a navodno se pominju i prilikom telefonskog zakazivanja. Da su gosti pozvali veče pre ili makar tog jutra, dodatna naknada im, tvrdi, ne bi bila naplaćena.

"Uslovi su postojali, ali ih nismo pažljivo pročitali"

Jedan od gostiju priznao je da su uslovi otkazivanja zaista bili navedeni, ali da poruku niko nije detaljno pročitao. Ipak, smatra da je postupak restorana bio nepošten, jer je dodatna stavka ubačena na račun bez ikakvog objašnjenja.

Austrijski mediji navode da se odnos između gostiju i ugostitelja poslednjih godina značajno promenio – sve je više onih koji ne poštuju rezervacije, ali istovremeno ističu da je 20 evra visoka kazna i da je situacija mogla biti rešena sa više razumevanja i komunikacije.

Šta kaže zakon?

Nemačko udruženje za zaštitu potrošača potvrđuje da su naknade za nedolazak dozvoljene, ali samo ako su jasno i transparentno dogovorene unapred. Ukoliko gost nije bio na jasan način obavešten, takva naplata se često ne može pravno opravdati.

Ugostitelji, s druge strane, upozoravaju da je problem sve izraženiji, jer veliki broj rezervacija propadne bez ikakve najave, što im stvara finansijske gubitke.

Ovaj slučaj pokazuje sukob interesa između ugostitelja i gostiju – dok se restorani pozivaju na svoja pravila i probleme u poslu, gosti se osećaju iznenađeno i loše tretirano. U pravnom smislu, ključna je činjenica da li su uslovi otkazivanja jasno komunicirani, dok se gostima savetuje da pažljivo čitaju potvrde rezervacija i na vreme prijave svaku promenu.