Restorani, kafići i hoteli u Nemačkoj se suočavaju sa ozbiljnim izazovima i preti im šesto uzastopno polugodište poslovanja sa gubitkom, pošto gosti sve više štede, a troškovi rada, energije, materijala i osiguranja rastu.

Prema anketi Nemačkog udruženja hotela i restorana (Dehoga), u kojoj je učestvovalo skoro 4 hiljade kompanija, u julu je zabeležen pad prometa za oko devet odsto. Prihodi nemačkih ugostitelja su u prvih šest meseci 2025. pali su za 3,7 odsto međugodišnje, a u poređenju sa 2019. godinom za čak 15,1 odsto.

Predsednik organizacije Dehoga, Gvido Celik, ističe da čak 32 odsto kompanija ocenjuje rezervacije gostiju u avgustu i septembru kao „loše" i „vrlo loše", dok samo 23,8 odsto vidi situaciju kao „dobru" ili „vrlo dobru". On je pozvao nemačke vlasti na hitne mere podrške, uključujući poreske olakšice, fleksibilnije radno vreme i smanjenje birokratije, prenosi Viršaftsvohe.

Udruženje očekuje da bi zakonsko uvođenje poreza na dodatnu vrednost od sedam odsto na obroke u restoranima do januara 2026. moglo da stabilizuje sektor, doprinese očuvanju radnih mesta, omogući modernizaciju i investicije u digitalizaciju, kao i konkurentniju ponudu u odnosu na dostavne servise i gotove proizvode iz prodavnica.