Radnica u Španiji dobila je otkaz nakon što je uporno dolazila na posao oko 40 minuta ranije, uprkos brojnim upozorenjima da u kancelariju treba da dolazi tek u 7:30, kada zvanično počinje radno vreme.

Reč je o 22-godišnjoj zaposlenoj u logistici koja je tokom prethodne dve godine redovno stizala pre vremena. Poslodavac ju je najmanje 19 puta usmeno i pismeno opomenuo da to ne radi, ocenjujući takvo ponašanje kao kršenje internih pravila. Uz to, kompanija ju je optužila da je bez odobrenja prodala polovan akumulator iz službenog vozila.

Sud podržao poslodavca

Radnica se potom žalila sudu u Alicanteu smatrajući da je otkaz neopravdan. Ipak, sud je stao na stranu poslodavca i zaključio da problem nije u njenoj preteranoj tačnosti, već u upornom odbijanju da poštuje propise, što predstavlja ozbiljno kršenje Člana 54. španskog Zakona o radu.

Ovaj slučaj izazvao je podeljena mišljenja u španskoj javnosti, dok stručnjaci poručuju da kompanije imaju pravo da striktno primenjuju pravila o radnom vremenu. Moguće je da će radnica slučaj proslediti Vrhovnom sudu u Valenciji.

Biznis Kurir/Klix Biznis

