Slušaj vest

Vlada Srbije juče je usvojila Odluku o privremenom smanjenju akciza na derivate nafte.

Krajem februara cena BRENT nafte na svetskom tržištu iznosila je 70,58 dolara po barelu, dok danas dostiže čak 97,6 dolara po barelu. To predstavlja rast od 38,2 odsto u periodu od samo dve nedelje.

Usled značajnog povećanja cene sirove nafte na globalnom tržištu, država je odlučila da preuzme deo tereta i smanji akcize na bezolovni benzin i dizel gorivo. Akcize će biti smanjene za 20 odsto.

To znači da će akciza na dizel, koja trenutno iznosi 74,04 dinara po litru, biti snižena na 59,23 dinara po litru. To je umanjenje od 14,81 dinara po litru.

Akciza na benzin, koja sada iznosi 72 dinara po litru, biće smanjena na 57,6 dinara po litru. To je umanjenje od 14,4 dinara po litru.

Odluka ima privremeni karakter i predviđeno je da se primenjuje počev od danas, zaključno sa 15. aprilom 2026. godine.

Dok se čeka nova licenca za rad NIS-a, cene naftnih derivata za sada ostaju pod kontrolom.

Zabrana izvoza nafte i naftnih derivata na snazi je do 19. marta, dok je Vlada iz ove mere izuzela butan, propan i auto-gas.