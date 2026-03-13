Slušaj vest

Nagli skok cena mlaznog goriva sa oko 85 do 90 dolara po barelu pre početka američko-izraelskih napada na Iran, na 150 do 200 dolara, prinudio je pojedine avio kompanije da povećaju cene karata na pojedinim rutama do neslućenih visina, pa se postavlja logično pitanje hoće li se to i kako odraziti na cene turističkih avio-aranžmana u Srbiji za prestojeću letnju sezonu.

Ovo najviše zanima građane koji planiraju odmor u inostranstvu, ali još uvek nisu uplatili aranžman i pitaju se da li su se preračunali kada su odluku o destinaciji ostavili za kasnije.

Milan Lainović, generalni sekretar Asocijacije turisticke industrije Srbije, kaže da putnici iz Srbije ne moraju da brinu jer do sada ni jedna avio-karta ni za jednu destinaciju gde naši turisti letuju nije poskupela.

Nema poskupljenja u Srbiji

- Nije tačno da su cene avio goriva toliko skočile, jer su se brzo vratila na 80-90 dolara po barelu. Kod nas neće biti skakanja cena ni avio-karata ni aranžmana i ne treba da dovodimo ljude u zabludu. Nema nikakvih nagoveštaja o skoku cena avio-karata. Drugo, mi imamo zaštićene tarife. Predsednik Vučić je rekao da neće doći do drastičnog povećanja cena goriva - kaže Lainović za Kurir Biznis.

On dodaje da do sada nije povećana cena aranžmana ni za jednu destinaciju.

- Što se tiče prolećnih i letnjih aranžmana ni jedna cena se nije promenila do počekta rata u Iranu. Ni za jednu destinaciju na kojima smo radili cena nije povećana ni za jedan cent. U našim agencijama i dalje važe frst minut popusti i specijalne ponude i nemamo povećanje cena - ističe Lainović.

Najbitnija bezbednost putnika

Prama njegovim račima u ovom trenutku postoji problem jedino sa letovima za Dubai i Katar, ali očekuje da će se i to brzo rešiti.

- Partneri iz tih zemalja nam govore da će avio-saobraćaj biti brzo konsolidovan i mi pratimo situaciju. U ovom trenutku nama je najbitnije da zaštitimo putnike i da budu bezbedni na svakoj destinaciji na koju idu - naglašava Lainović.

LUFTHANZA I RAJANER OSIGURALI GORIVO PO FIKSNIM CENAMA Nekoliko azijskih i evropskih avio-kompanija, uključujući Lufthanzu i Rajaner, imaju hedžing cena nafte, što znači da imaju osiguran deo svojih zaliha goriva po fiksnim cenama. Finer, koji je obezbedio više od 80 odsto goriva za prvi kvartal, upozorio je da bi čak i dostupnost goriva mogla biti ugrožena ako se sukob odugovlači.

Podsetimo, nacionalni avio-prevoznik Novog Zelanda je saopštio da je cene mlaznog goriva, koje su se kretale oko 85 do 90 dolara po barelu pre američko-izraelskih napada na Iran, skočile i kreću se izmedu 150 i 200 dolara.

Blokada Ormuskog moreuza izazvala skok cena goriva

Rat na Blsikom istoku poremetio je plovidbu kroz Ormuski moreuz koji je najvažnija svetska rutu za izvoz nafte i izazvao skok cena nafte i naftnih drivata na svetskim berzama, ali i u maloprodaji u mnogim zemljama.

- Povečanja ovih razmera čine odgovor neophodnim za održavanje stabilnih i pouzdanih operacija - rekao je portparol SAS-a u saopštenju za Rojters, dodajući da su izvršili "privremeno prilagođavanje cena".

Kompanija Er Nju Ziland je objavila da je povećala cene jednosmernih letova u ekonomskoj klasi za 10 novozelandskih dolara (6 američkih dolara) na domaćim linijama, 20 novozelandskih dolara na kratkim međunarodnim linijama i 90 novozelandskih dolara na dugim linijama, sa mogućnošću daljih prilagođavanja cena i reda letenja ako troškovi mlaznog goriva ostanu visoki.