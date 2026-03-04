Slušaj vest

Od pandemije korona virusa vazduđni saobraćaj nije zabeležio gore dane sve do početka rata u Iranu, kada je vrednost akcija avio-kompanija, zbog prekida vazdušnog saobraćaja, počela da pada na svetskim berzama

Akcije nemačke Lufthanze pale su danas za 0,8 odsto, dok je australijski Kvantas (Qantas) oslabio za 2,7 odsto, pri čemu su obe kompanije ove nedelje izgubile više od 10 odsto vrednosti.

Ni vlasnik Britiš ervejsa, IAG, nije prošao mnogo bolje, jer je izgubio dodatnih 1,5 odsto, nakon što je u prethodna tri dana izgubio više od 11 procenata, prenosi Rojters.

Značajni gubici

U Aziji su gubici takođe značajni, pošto su deonice firme Korejan er pale danas za 7,9 odsto, dok je Džepen erlajns (Japan Airlines) oslabio za 2,9 odsto.

Među kineskim prevoznicima, Er Čajna i Čajna sautern erlajns zabeležili su pad vrednosti akcija u rasponu od jedan do tri odsto.

Avio-prevoznici su dodatno pogođeni i rastom cena nafte, a zatvaranje vazdušnog prostora nad većim delom Bliskog istoka ih primorava da biraju duže i skuplje rute, posebno na linijama između Azije i Evrope.

Rastu cene avio-karata

Analitičari upozoravaju da bi cene avio-karata mogle da porastu ako aktuelna situacija potraje.

Region Persijskog zaliva predstavlja ključno čvorište i za putnički i za kargo saobraćaj, što znači da poremećaji utiču i na globalne lance snabdevanja i međunarodnu trgovinu.