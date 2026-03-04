Slušaj vest

Isporuka sirove nafte iz Iraka i Kuvajta mogla bi da se zaustavi u roku od nekoliko dana ukoliko Ormuski moreuz nastavi da bude zatvoren što bi potencijalno smanjilo proizvodnju za 3,3 miliona barela dnevno, navode analitičari.

Gosti emisije "Redakcija" na Kurir televiziji bili su prof. dr Stevica Deđanski predsednik Centra za razvoj međunarodne saradnje i Nebojša Atancković, vlasnik pumpe. Oni su nam detaljnije objasnili šta se dešava, kao i posledice ove situacije.

- Ja nisam protivnik obnovljivih izvora ali smatram da smo napravili jedan "fetiš" od toga, to je sada postalo izuzetno važno. Predsednik Vučić je juče vrlo dobro rekao, sve se planira ako je zemlja ozbiljna. Ništa ne može da bude isplanirano zauvek ali za nadolazeću krizu mogu se napraviti planovi, omogućeno nam je da energetski preteknemo - rekao je Đeđanski.

Objasnio je da je smo mi pre 4-5 godina završili produžetak Turskog toka, takozvani balkanski tok koji u dužinu ide 403 kilometara. Kaže da je država imala ogromne pritiske da to ne uradi od strane takozvanih "zelenih". Ipak, on zaključuje da je za samu Srbiju mnogo bolje što je to urađeno i da bi stanje bilo samo još gore da nije.

- Nismo se oslonili samo na to ipak, imali smo i pripremu i pravili smo interkonektore i sa drugima - nastavio je.

Sve to će dati mnogo ozbiljnije rezultate u narednom periodu.

- Mi smo godinama i decenijama uzimali Iransku naftu ali onda smo pre par godina imali odluku Hrvatske da nam to zaustavi iz nekog razloga, tada su se upalile lampice i nama i Mađarskoj da moramo da nađemo alternativu. Ubrzano smo stigli do toga da se pravi naftovod koji ide iz pravca Mađarske. Nafte na tržištu ima ali je bitno kako možeš da je dovedeš - zaključio je Đeđanski.

Da li će Srbija upasti u ogroman problem?

- Mi ćemo uskoro doživeti da imamo neizvesnost i problem sa radom naše rafinerije od koje ne da samo zavismo kao potrošači nego i kao država, budžet i privreda. Čini mi se da i ranije kada nije bilo jasno da li ćemo uspeti da nastavimo sa preradom sirove nafte nije dolazilo do situacija na pumpama da su ljudi kupovali više, da su bili redovi i slično - objasnio je Atanacković.

On smatra da se snabdevanje od januara prošle godine do sada odvijalo mirno i u najboljem redu kao da krize i ne postoje.

- Za sada se ne oseća nikakav strah od potencijalnih nestašica i mislim da će to tako i da ostane. Jedino što možemo reći je da imamo situaciju u kojoj građani očekuju povećanje cena, ovaj sukob i hoće neminovno da izazove porast cena - dodao je.

Kako kaže, veliki broj država poput naše ima uvedene ograničenja visine cena.

- Mislim da postoji rešenje i ono je ranije već bilo primenjivano, to je bilo smanjivanje akciza, nešto tako bi se apsolutno i sada moglo očekivati ukoliko zaista dođe do potencijalnih ogromnih skokova cena. Videćemo šta će se dalje dešavati ali mislim da treba zadržati optimizam za sada.

