Slušaj vest

Ministarstvo prosvete Republike Srbije donelo je zvanično Rešenje o usvajanju standarda kvalifikacije pod nazivom „Ženski frizer“. Ova odluka, koju je 27. januara 2026. godine potpisao ministar prof. dr Dejan Vuk Stanković, predstavlja ključni korak u sistemskom uređenju ovog zanatskog profila na nacionalnom nivou.

Usvajanje ovog standarda znači da će se obuka i sertifikacija budućih ženskih frizera sprovoditi po precizno definisanim kriterijumima koji su sada postali sastavni deo obrazovnog sistema.

Prema rešenju broj 611-00-00067/2026-03, novi standard će biti zvanično objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije – Prosvetnom glasniku“, čime postaje punopravan okvir za stručno obrazovanje u ovoj oblasti.

Foto: Profimedia

Šta ovo menja za biznis i radnike?

Iako sam dokument rešenja ne navodi detaljne operativne korake, u biznis kontekstu uvođenje standarda kvalifikacija obično donosi nekoliko ključnih prednosti:

Ujednačen kvalitet usluge: Vlasnici salona će imati jasniji uvid u kompetencije radnika koji dolaze iz sistema formalnog ili neformalnog obrazovanja.

Lakše zapošljavanje: Sa jasno definisanim standardom, proces selekcije kandidata postaje jednostavniji jer diploma ili sertifikat garantuju posedovanje specifičnih veština propisanih od strane države.

Konkurentnost na tržištu: Profesionalizacija zanata doprinosi suzbijanju sive ekonomije i podizanju nivoa poverenja klijenata u usluge koje pružaju licencirani stručnjaci.

U Srbiji zarađuju 100.000 dinara i više

Da u Srbiji već nekoliko godina nedostaju kadrovi određenih struka nije nikakva tajna, baš kao ni to da su među deficitarnima frizeri.

Prosečna plata za frizere početnike kreće se između 70.000 i 80.000 dinara, za iskusne frizere plata je viša od 100.000 dinara, a ima i onih koji rade na procenat, pa što si bolji frizer imaš više mušterija, a time i veću zaradu.