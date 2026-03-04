Slušaj vest

Prema izveštaju reportera STIPS sa područja srednjebanatskog regiona u klanicama na ovom području je zabeležen rast otkupne cene tovne junadi telesne mase preko 480 kilograma, pošto je dominirao iznos od 480 din/kg, uz prosečnu ponudu i otkup grla ove kategorije goveda. Pad otkupne cene krava za klanje zabeležen je u klanicama na području šumadijskog regiona, jer se otkup ove kategorije goveda najčešće odvijao po ceni od 230 din/kg. Obim ponude bio je prosečan, a potražnja nešto slabija u odnosu na prethodnu sedmicu.

Rast cena tovne junadi

Dominantna otkupna cena tovnih bikova SM rase telesne mase preko 500 kilograma iznosila je 440 din/kg, dok su za krave za klanje klaničari sa područja jablaničkog regiona plaćali 240 din/kg. I protekle sedmice, kao i nekoliko prethodnih, klaničari sa područja Beograda otkupljivali su tovne bikove SM rase telesne mase preko 500 kilograma po dominantnoj ceni od 460 din/kg. Obim ponude nije se bitnije menjao, kao ni broj otkupljenih grla.

Foto: Shutterstock

Odgajivači sa područja južnobanatskog regiona su protekle sedmice za otkupljenu tovnu junad telesne mase preko 480 kilograma dobijali 410 din/kg, a ponuda grla bila je dosta slaba. U klanicama na području pirotskog regiona vršen je otkup tovnih bikova SM rase telesne mase preko 500 kilograma po dominantnoj ceni od 550 din/kg, kao i prethodne sedmice, uz prosečnu ponudu i tražnju ove kategorije goveda. Na stočnoj pijaci u Pirotu evidentirana je jedino prodaja teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma po dominantnoj ceni od 750 din/kg.

Otkupna cena tovne junadi telesne mase od 350 do 480 kilograma iznosila je 380 din/kg u klanicama na području zaječarskog regiona, dok su za otkupljene krave za klanje SM rase klaničari plaćali 225 din/kg u sedmici za nama. Zabeležena je slaba ponuda i jedne i druge kategorije goveda.

Rast cena prasadi i tovnih svinja

Otkupna cena tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma bila je viša u odnosu na prethodni period u klanicama na području srednjebanatskog regiona uprkos dobroj ponudi ove kategorije svinja. Dominirao je iznos od 160 din/kg. Poslednje sedmice februara evidentiran je rast prodajnih cena prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma na dominantnih 370 din/kg i krmača za klanje na dominantnih 170 din/kg. Za razliku od njih, jeftinije su bile tovne svinje telesne mase preko 120 kilograma, jer je dominirao iznos od 200 din/kg.

Rast otkupne cene krmača za klanje zabeležen je i u klanicama na području šumadijskog regiona, pa je dominirao iznos od 160 din/kg. Na pijaci žive stoke u Leskovcu zabeležen je pad prodajne cene prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma, pošto je u poslednjoj sedmici februara dominirao iznos od 320 din/kg. Sem njih mogli su se pazariti i tovljenici telesne mase od 80 do 120 kilograma po dominantnoj ceni od 230 din/kg.

Foto: Shutterstock

Dominantna otkupna cena prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma iznosila je 300 din/kg u klanicama na području jablaničkog regiona. Za otkupljene tovne svinje telesne mase preko 120 kilograma plaćali su 200 din/kg. Klaničari sa područja južnobačkog regiona po nižim su cenama u odnosu na prethodni period otkupljivali tovne svinje. Naime, za otkupljena grla telesne mase od 80 do 120 kilograma plaćali su 160 din/kg, dok je kod grla telesne mase preko 120 kilograma dominirao iznos od 140 din/kg.

Dominantna otkupna cena tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma iznosila je 160 din/kg tokom poslednje sedmice februara u klanicama na području Beograda. Na pijaci žive stoke u Obrenovcu evidentirana je prodaja prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma po dominantnoj ceni od 300 din/kg.

Jagnjad jeftinija na području Kragujevca

Na stočnoj pijaci u Kragujevcu došlo je do pada prodajne cene jagnjadi, uprkos manjem obimu ponude u odnosu na prethodnu sedmicu. Dominirao je iznos od 430 din/kg. Na tržištu dviski i ovaca nije bilo značajnijih promena, pošto je kod dviski dominirao iznos od 200 din/kg, a kod ovaca iznos od 180 din/kg. Klaničari sa područja šumadijskog regiona protekle sedmice su otkupljivali ovce po višoj ceni, pa je dominirao iznos od 180 din/kg.

Otkupna cena jagnjadi bila je niža u odnosu na prethodni period u klanicama na području severnobačkog regiona prema podacima prikupljenim od strane reportera STIPS. Dominirao je iznos od 401 din/kg. Na stočnoj pijaci u Kraljevu došlo je do rasta prodajne cene jagnjadi i jaradi, pošto je kod obe vrste domaćih životinja dominirao iznos od 380 din/kg. Obim ponude i otkupljenih grla nije se značajnije menjao u odnosu na prethodni period.

Niža je bila otkupna cena jagnjadi u poslednjoj sedmici februara i u klanicama na području podrinjskog regiona, jer je dominirao iznos od 450 din/kg. Dominantna cena jagnjadi protekle sedmice iznosila je 600 din/kg na pijaci žive stoke u Nišu. Zabeležena je vrlo slaba ponuda ove kategorije ovaca, a i prodaja nije bila bolja zbog Uskršnjeg posta koji je u toku.