Stočari su ovo čekali nedeljama: Prasad "skočila" na 370 dinara, šta obara cenu jagnjadi
Prema izveštaju reportera STIPS sa područja srednjebanatskog regiona u klanicama na ovom području je zabeležen rast otkupne cene tovne junadi telesne mase preko 480 kilograma, pošto je dominirao iznos od 480 din/kg, uz prosečnu ponudu i otkup grla ove kategorije goveda. Pad otkupne cene krava za klanje zabeležen je u klanicama na području šumadijskog regiona, jer se otkup ove kategorije goveda najčešće odvijao po ceni od 230 din/kg. Obim ponude bio je prosečan, a potražnja nešto slabija u odnosu na prethodnu sedmicu.
Rast cena tovne junadi
Dominantna otkupna cena tovnih bikova SM rase telesne mase preko 500 kilograma iznosila je 440 din/kg, dok su za krave za klanje klaničari sa područja jablaničkog regiona plaćali 240 din/kg. I protekle sedmice, kao i nekoliko prethodnih, klaničari sa područja Beograda otkupljivali su tovne bikove SM rase telesne mase preko 500 kilograma po dominantnoj ceni od 460 din/kg. Obim ponude nije se bitnije menjao, kao ni broj otkupljenih grla.
Odgajivači sa područja južnobanatskog regiona su protekle sedmice za otkupljenu tovnu junad telesne mase preko 480 kilograma dobijali 410 din/kg, a ponuda grla bila je dosta slaba. U klanicama na području pirotskog regiona vršen je otkup tovnih bikova SM rase telesne mase preko 500 kilograma po dominantnoj ceni od 550 din/kg, kao i prethodne sedmice, uz prosečnu ponudu i tražnju ove kategorije goveda. Na stočnoj pijaci u Pirotu evidentirana je jedino prodaja teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma po dominantnoj ceni od 750 din/kg.
Otkupna cena tovne junadi telesne mase od 350 do 480 kilograma iznosila je 380 din/kg u klanicama na području zaječarskog regiona, dok su za otkupljene krave za klanje SM rase klaničari plaćali 225 din/kg u sedmici za nama. Zabeležena je slaba ponuda i jedne i druge kategorije goveda.
Rast cena prasadi i tovnih svinja
Otkupna cena tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma bila je viša u odnosu na prethodni period u klanicama na području srednjebanatskog regiona uprkos dobroj ponudi ove kategorije svinja. Dominirao je iznos od 160 din/kg. Poslednje sedmice februara evidentiran je rast prodajnih cena prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma na dominantnih 370 din/kg i krmača za klanje na dominantnih 170 din/kg. Za razliku od njih, jeftinije su bile tovne svinje telesne mase preko 120 kilograma, jer je dominirao iznos od 200 din/kg.
Rast otkupne cene krmača za klanje zabeležen je i u klanicama na području šumadijskog regiona, pa je dominirao iznos od 160 din/kg. Na pijaci žive stoke u Leskovcu zabeležen je pad prodajne cene prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma, pošto je u poslednjoj sedmici februara dominirao iznos od 320 din/kg. Sem njih mogli su se pazariti i tovljenici telesne mase od 80 do 120 kilograma po dominantnoj ceni od 230 din/kg.
Dominantna otkupna cena prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma iznosila je 300 din/kg u klanicama na području jablaničkog regiona. Za otkupljene tovne svinje telesne mase preko 120 kilograma plaćali su 200 din/kg. Klaničari sa područja južnobačkog regiona po nižim su cenama u odnosu na prethodni period otkupljivali tovne svinje. Naime, za otkupljena grla telesne mase od 80 do 120 kilograma plaćali su 160 din/kg, dok je kod grla telesne mase preko 120 kilograma dominirao iznos od 140 din/kg.
Dominantna otkupna cena tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma iznosila je 160 din/kg tokom poslednje sedmice februara u klanicama na području Beograda. Na pijaci žive stoke u Obrenovcu evidentirana je prodaja prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma po dominantnoj ceni od 300 din/kg.
Jagnjad jeftinija na području Kragujevca
Na stočnoj pijaci u Kragujevcu došlo je do pada prodajne cene jagnjadi, uprkos manjem obimu ponude u odnosu na prethodnu sedmicu. Dominirao je iznos od 430 din/kg. Na tržištu dviski i ovaca nije bilo značajnijih promena, pošto je kod dviski dominirao iznos od 200 din/kg, a kod ovaca iznos od 180 din/kg. Klaničari sa područja šumadijskog regiona protekle sedmice su otkupljivali ovce po višoj ceni, pa je dominirao iznos od 180 din/kg.
Otkupna cena jagnjadi bila je niža u odnosu na prethodni period u klanicama na području severnobačkog regiona prema podacima prikupljenim od strane reportera STIPS. Dominirao je iznos od 401 din/kg. Na stočnoj pijaci u Kraljevu došlo je do rasta prodajne cene jagnjadi i jaradi, pošto je kod obe vrste domaćih životinja dominirao iznos od 380 din/kg. Obim ponude i otkupljenih grla nije se značajnije menjao u odnosu na prethodni period.
Niža je bila otkupna cena jagnjadi u poslednjoj sedmici februara i u klanicama na području podrinjskog regiona, jer je dominirao iznos od 450 din/kg. Dominantna cena jagnjadi protekle sedmice iznosila je 600 din/kg na pijaci žive stoke u Nišu. Zabeležena je vrlo slaba ponuda ove kategorije ovaca, a i prodaja nije bila bolja zbog Uskršnjeg posta koji je u toku.
Biznis Kurir/STIPS