Kineski uzgajivači sve češće se odlučuju za uzgoj rasa crnih svinja, budući da je potražnja za ovom vrstom mesa poslednjih godina u porastu. Kako navodi agencija, rastuća srednja klasa u Kini više nije zadovoljna svinjskim mesom iz zapadnog uvoza i sve više insistira na kvalitetnijim proizvodima. Iako je meso crnih svinja i do četiri puta skuplje od standardne svinjetine, interesovanje potrošača za njim konstantno raste.

Proizvođači svinjskog mesa u Kini poslednjih godina suočavaju se sa padom cena, a uzgoj crnih svinja ostao je jedini segment ove industrije koji donosi profit, piše Rojters. Kina, kao najveći svetski proizvođač svinjskog mesa, tokom prošle godine zaklala je oko 720 miliona svinja. U poslednjem kvartalu 2025. godine proizvedeno je 15,7 miliona metričkih tona svinjetine, što predstavlja najveći obim proizvodnje od 2018. godine.

Međutim, upravo toliki nivo proizvodnje postao je problem, jer cene svinjskog mesa godinama padaju usled slabe potražnje, stagnacije privrede i promena u potrošačkim navikama, navodi agencija. U decembru prošle godine cene su bile niže za 14,6 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne godine. Prekomerni kapaciteti, koji su delimično nastali kao posledica odgovora vlade na izbijanje afričke svinjske kuge 2018. godine, ozbiljno su umanjili profitabilnost industrije.

Najveći kineski proizvođač svinjskog mesa, kompanija Ven Fudstaf Grup, saopštio je u januaru da je njihov neto profit u 2025. godini pao za 40,7 odsto, na 46,1 posto, u odnosu na godinu ranije.

- Uzgoj crnih svinja je jedini izlaz za proizvođače, posebno male i srednje koji su bili pod pritiskom pada cena bele svinjetine - ukazao je direktor Kineskog udruženja za veterinarsku medicinu, Gao Cinksjue.

Kao primer navodi se grad Tajdžou, gde je broj crnih svinja porastao sa 10.000 u 2024. godini na 30.000 tokom prošle godine, dok se lokalni uzgajivači nadaju da će stado dostići 100.000 grla do 2027. godine, rekao je Gao.

Najveći kineski proizvođači svinjskog mesa takođe povećavaju ulaganja u uzgoj crnih svinja. Grupacija Ven Fudstaf obavestila je investitore u novembru da planira da do 2027. godine postane vodeći proizvođač crne svinjetine u Kini. Još jedan industrijski gigant, kompanija Nju Houp, prošle jeseni je saopštila da proširuje svoje stado koje već broji više od 150.000 crnih svinja.

Analitičari procenjuju da će broj crnih svinja u Kini porasti za oko 50 odsto, odnosno na između 30 i 32 miliona grla u periodu od 2024. do 2026. godine, što bi činilo približno pet odsto ukupnog broja svinja u zemlji.