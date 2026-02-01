Slušaj vest

Investitorima koji imaju višak novca koji žele da ulože u neku poljoprivrednu proizvodnju, ali još nisu odlučili šta bi i gde zasadili možda se ukazala idealna prilika da sve dobiju "na gotovo".

Naime, Predrag iz Šapca oglasio je prodaju zasada borvonica na 12 hektara sa ukupno 30.000 biljaka po ceni od 225.000 evra.

- Podajem zasad borovnice površine 12 ha podeljen u tri gazdinstva sa 29.000 biljaka sorte Duke i 1.000 biljaka drugih sorti u testiranju i to: Chandler, Toro, Liberty, Spartan i Legacy. Ukupan broj biljaka je 30.000 i nalaze se u 3, 4 i 5 godini uzgoja - piše u oglasu koji je Predrag objavio na portalu Dijaspora.online.

Kako vlasnik navodi zasad je opremljen najmodernijom tehnikom za zalivanje i đubrenje, a imanje poseduje i pomoćne objekte za smeštaj opreme i pesticida.

Zasad borovnica površine 12 hektara Predrag iz Šapca prodaje za 225.000 evra