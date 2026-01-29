Slušaj vest

Usvajanjem ovog dokumenta stvaraju se uslovi da se isplate obaveze iz prethodnog perioda i istovremeno rešavaju novi zahtevi u tekućoj godini.

Najveći deo sredstava biće usmeren na direktne isplate poljoprivrednicima – pre svega stočarima, proizvođačima mleka i ratarima, kao i na one koji su ulagali u mehanizaciju, opremu, priplodna grla ili organsku proizvodnju. Deo novca ide i na projekte koji unapređuju život na selu, od poboljšanja proizvodnje do podizanja kvaliteta infrastrukture.

Izmirivanje obaveza

Ovom odlukom rešavaju se dve važne stvari. Prva je da se izmire preostale obaveze na osnovu javnih poziva sa kraja prošle godine, kako bi ljudi mogli da nastave proizvodnju bez tereta i da planiraju novu sezonu. Druga je da se sistem prebaci u redovniji ritam isplata, gde se ne čeka dugo na rešenja i gde se drži reč kada je novac obećan.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prof. dr Dragan Glamočić ističe da „poljoprivrednik mora da oseti da država stoji iza njega onda kada mu je najpotrebnije. Kada novac dođe na vreme, to nije pomoć, to je partnerstvo i to je reč koja je ispunjena“.

Suština je jednostavna — ovo je korak koji treba da obezbedi da poljoprivrednik ne čeka, da zna da će dobiti ono što mu pripada i da može da planira. Kada novac stigne na vreme, to znači više stočne hrane u ambaru, više goriva u traktorima, više sigurnosti za porodice koje žive od poljoprivrede i više motiva da se nastavi borba u teškim uslovima. To je važna stvar za svaku seosku kuću, ali i za čitavu zemlju, jer bez poljoprivrede nema stabilnog snabdevanja hranom, nema sela i nema održivog razvoja.

Kalendar javnih poziva

Uskoro sledi još jedan važan korak – biće objavljen Kalendar javnih poziva za podsticaje za ovu godinu. To će prvi put omogućiti da se na vreme zna kada se koji podsticaj može realizovati i šta može da se planira na gazdinstvima. Ta predvidivost je podjednako vredna kao i sam novac, jer donosi sigurnost i uređuje sistem.

Ministarstvo će sada, posle usvajanja Uredbe, raditi na tome da isplate budu kontinuirane i vidljive. Uprava za agrarna plaćanja ima zadatak da proces vodi tako da ga poljoprivrednici osete u praksi, a ne samo kao vest.

Država ovom odlukom šalje poruku da poljoprivreda ne može da čeka i da su obaveze prema proizvođačima prioritet.