Nuđenje novčanog podsticaja vozačima da predaju vozačku dozvolu zvuči kao početak televizijskog rijaliti šoua. Malo ko bi poverovao da je reč o političkoj meri donetoj u Evropi.

Malta je, naime, odlučila da smanji broj vozila na svojim putevima, a u tu svrhu Chris Bonett, ministar saobraćaja, pokrenuo je niz inicijativa sa ciljem smanjenja saobraćaja i promene lokalne kulture putovanja.

Jedna od mera je davanje 25.000 evra (5.000 godišnje) onima koji se odreknu svoje vozačke dozvole na pet godina. U tom planu mogu učestvovati samo oni koji ispunjavaju postavljene uslove:

Imati 30 ili manje godina

Živeti na Malti najmanje sedam godina

Imati minimalno 12 meseci staža sa vozačkom dozvolom B kategorije

Iz inicijative su isključeni vozači kojima je vozačka dozvola suspendovana ili poništena, nosioci dozvola koje ne pripadaju Evropskoj uniji i oni kojima je potrebna zbog posla. Osim toga, mera se primenjuje isključivo na vlasnike putničkih automobila: motocikli, kombiji i druga slična vozila su isključena.

Foto: Shutterstock

Tokom svih pet godina, korisnicima mere je zabranjeno upravljati vozilima na Malti, ali i u inostranstvu.

Ko bude uhvaćen da vozi dok je upisan u program, suočiće se sa kaznom od 5.000 evra. Osim toga, moraće da vrati preostali iznos subvencije i mogao bi se suočiti sa pravnim posledicama.

Vozači koji se predomisle i odluče da vrate svoju vozačku dozvolu u bilo kom trenutku tokom tih pet godina moraće da plate kaznu plus preostali iznos koji im još nije isplaćen. Na kraju, kada istekne pet godina, učesnici će morati da zatraže novu vozačku dozvolu i završe kurs vožnje u trajanju od 15 sati.