Preliminarne liste objavljene su na oglasnim tablama udruženja penzionera, Direkcije fonda, Pokrajinskog fonda i filijala Fonda PIO u petak, 6. marta, a konačne rang-liste biće objavljene 19. marta, nakon što nadležna komisija razmotri prigovore koji budu podneti.

Za upućivanje na besplatan banjski oporavak ove godine se prijavilo oko 68.500 korisnika, a pravo će ostvariti 22.079 penzionera.

Ove godine za troškove besplatne rehabilitacije u zdravstveno-stacionarnim ustanovama i banjsko-klimatskim lečilištima izdvojeno je 1,16 milijardi dinara.

Oglas za prijem zahteva za rehabilitaciju za 2026. bio je raspisan 12. januara.

U skladu sa pravilnikom, rang-liste se utvrđuju prema broju bodova na osnovu visine penzije, koja po ovogodišnjem oglasu iznosi do 56.834 dinara, broja godina staža osiguranja, broja godina korišćenja penzije, a korisnici prava na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica, kao i korisnici porodične penzije koji su to pravo ostvarili kao deca koja nisu sposobna za samostalan život i rad, ostvaruju dodatne bodove.