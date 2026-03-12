Slušaj vest

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) podseća da penzioneri do sutra, 13. marta, mogu da ulože prigovore na preliminarne rang-liste za upućivanje na besplatnu rehabilitaciju u neku od 27 banja Srbije.

Preliminarne liste objavljene su na oglasnim tablama udruženja penzionera, Direkcije fonda, Pokrajinskog fonda i filijala Fonda PIO u petak, 6. marta, a konačne rang-liste biće objavljene 19. marta, nakon što nadležna komisija razmotri prigovore koji budu podneti.

Za upućivanje na besplatan banjski oporavak ove godine se prijavilo oko 68.500 korisnika, a pravo će ostvariti 22.079 penzionera.

Ove godine za troškove besplatne rehabilitacije u zdravstveno-stacionarnim ustanovama i banjsko-klimatskim lečilištima izdvojeno je 1,16 milijardi dinara.

Oglas za prijem zahteva za rehabilitaciju za 2026. bio je raspisan 12. januara.

U skladu sa pravilnikom, rang-liste se utvrđuju prema broju bodova na osnovu visine penzije, koja po ovogodišnjem oglasu iznosi do 56.834 dinara, broja godina staža osiguranja, broja godina korišćenja penzije, a korisnici prava na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica, kao i korisnici porodične penzije koji su to pravo ostvarili kao deca koja nisu sposobna za samostalan život i rad, ostvaruju dodatne bodove.

Biznis Kurir/B92

