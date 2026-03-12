Slušaj vest

Od 18. do 24. marta na Beogradskom sajmu održaće se 9. Bg car show i 18. Međunarodni sajam motocikala, kvadova, skutera i opreme. Na sajmu će se predstaviti 215 izlagača od kojih će se njih 50 prvi put predstaviti u Beogradu.

Beogradski sajam automobila najznačajnija manifestacija ovog tipa u jugoistočnoj Evropi okupiće najznačajnije proizvođače automobila, pa će posetioci moći da vide neke od najnovijih modela vozila, napredne tehnologije i inovativna rešenja u automobilskoj industriji.

- Kao i ranijih godina proizvođači automobila će ponuditi kupcima značajne popuste na određene modele, pa uz lizing, povoljne kredite i popuste na kasno osiguranje može da donese ozbiljnu uštedu kupcima - najavila je Aleksandra Đurđević, predsednik srpske asocijacije uvoznika vozila i auto delova.

Prema njenim rečima prosečna starost automobila u Srbiji je 17 godina, pa je neohodno raditi na infrastrukturi i mobilnosti kako bi i naši vozači u značajnijem broju prešli na ekološki prihvaljivija vozila i električne automobile.

- Elekstrifikacije ostaje jedna od centralnih tema manifestacije, a u fokusu su električna i hibridna vozila, kao i infrastruktura koja prati njihov razvoj - dodala je Đurđević.

Premijere i za ljubitelje motora Ljubitelji motora imaće prilike da vide najnovije modele, a 42 brenda premijerno će predstaviti 73 modela. Pored automobila i motora na sajmu će se predstaviti 12 izlagača lakih komercijalnih vozila, četiri brenda će imati sedam premijernih modela. Tradicionalno na sajmu će biti i osiguravajuće kuće i predstavnici banaka koji će u saradnji sa prodavcima i distributerima ponuditi atraktivne modele finasiranja za kupovinu vozila.

Foto: Kurir

Poligon za probne vožnje

Na samom sajmu biće predstavljeno 70 modela električnih automobila koji su sve zastupljeniji na evropskim i svetskim drumovima. Po prvi put na sajmu će se predstaviti kineski proizvođači sa svojom ponudom koja će sigurno zaintrigirati kupce.

Tradicionalno, posebno mesto na sajmu biće rezervisano za modele iz luksuzne i premijum klase, za koje je rezervisan poseban izložbeni prostor Beogradskog sajma u kome posetioci mogu detaljno da istraže dizajn, tehnologiju i vrhunski komfor najnovijih modela najpoznatijih svetskih brendova.

Zbog velikog interesovanja izlagača za Sajam automobila u Beogradu ove godine vozila će biti izložena u svim sajamskim halama, pa će svi kapaciteti biti popunjeni. U funkciji će po prvi put biti i hala 4 koja je rezervisana za ljubitelje motora. Osim besnih mašina na dva točka biže izloženi i bicikli, skuteri, kvadovi i troteniteti, a na galeriji će biti postavljen poligon koji će biti dostupan za probne vožnje bicikala i trotineta. Cena pojedinačnih ulaznica je 800 dinara, grupnih 600 (najmanje 20 osoba) dok že studenti i šaci na Sajam automobila moći da uđu za 500 dinara. Karte će osim na biletarnici Sajma moći da se kupe i online.