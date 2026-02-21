Slušaj vest

Manji automobili, poput gradskih hečbekova i kompaktnih sedana, najčešće koriste četiri šrafa zbog manjih opterećenja na točkovima.

Teža i snažnija vozila obično imaju pet, šest ili više šrafova, kako bi obezbedila veću silu pritezanja i sigurnost pri ubrzanju, kočenju i vožnji velikim brzinama.

To ne znači da su točkovi sa četiri šrafa lošiji. Oni imaju i određene prednosti: manja masa pojedinih delova i niži troškovi proizvodnje, jer su glavčine i diskovi kočnica jednostavniji i jeftiniji za izradu.

Važno je znati da se matice i šrafovi za pričvršćivanje točkova razlikuju i po dimenzijama navoja, pa je potrebno koristiti tačno propisanu veličinu, navedenu u uputstvu proizvođača.

Prilikom zamene felni, osim rasporeda otvora za šrafove, treba obratiti pažnju i na "offset" i centralni otvor, jer od njih zavisi pravilno naleganje točka.

Zamena matica ili šrafova potrebna je kada se pojave oštećeni navoji, korozija, pukotine ili deformacije, kao i prilikom ugradnje novih felni koje zahtevaju drugačiji tip pričvršćivača.

Prilikom montaže važno je zatezati ih momentom koji preporučuje proizvođač, jer preterano zatezanje može izazvati ozbiljna oštećenja.

Kurir Biznis/B92

Ne propustiteInfoBizSipali ste pogrešno gorivo u rezervoar - evo šta treba odmah da uradite: Ne časite časa da bi smanjili štetu
whatsapp-image-20230410-at-1.09.11-pm.jpg
InfoBizStelantis upozorio vozače: "Ne sedajte u ova vozila - jedan deo im je neispravan"
profimedia0781600984.jpg
DruštvoZašto i noviji automobili ne prolaze tehnički? Mnogi vozače ne obrate pažnju na ove delove pa "padnu" na pregledu
Tehnički pregled vozila
InfoBizKina zabranjuje elektronske kvake na električnim vozilima: Bezbednost je ključni razlog, a evo i zbog čega
shutterstock_765322039.jpg