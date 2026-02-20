Slušaj vest

Pirot, 20. februar 2026– U Pirotu je prošle godine rođena 371 beba, a danas na teritoriji grada živi nešto više od 2.800 dece uzrasta do šest godina. U sredini gde je stopa prirodnog priraštaja niža, a stope rizika od siromaštva i smrtnosti novorođenčadi više od proseka u Srbiji, dobro organizovan zdravstveni sistem i pravovremena patronažna poseta predstavljaju ključni oslonac porodicama sa malom decom.

Foto: Unicef

Kako bi se unapredili kapaciteti Službe polivalentne patronaže Doma zdravlja Pirot za dosezanje najosetljivijih porodica, UNICEF je, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja Republike Srbije i uz finansijsku podršku OTP banke, realizovao nabavku novog vozila za patronažnu službu i tim za porodično orjentisane rane intervencije (PORI).

Tim od 11 patronažnih sestara svakog meseca prelazi oko 600 kilometara kako bi stigao do trudnica i porodica sa novorođenom i malom decom. Novo vozilo omogućava da se usluge pružaju pravovremeno i kontinuirano, bez obzira na udaljenost, čime se dodatno jača dostupnost preventivnih i razvojnih usluga u zajednici.

Foto: Unicef

Za porodice, poseta patronažne službe je izvor sigurnosti u prvim danima roditeljstva.

„U prvim danima sa bebom imali smo mnogo pitanja i briga. Značilo nam je što smo se povezali sa našom patronažnom sestrom i što smo izgradili odnos poverenja još u periodu prve trudnoće. To nam je dalo sigurnost i samopouzdanje. Značilo nam je što je podrška u najosetljivijim prvim danima i godinama, mogla da stigne do naših vrata. Kasnije, u drugoj i trećoj trudnoći, bio je dovoljan i mali savet da osnaži celu porodicu i bude naš kompas za uspešno roditeljstvo, za zdravo i srećno odrastanje naše dece“, kaže Ivana Nešić, mama troje dece iz Pirota.

Direktorka Doma zdravlja Pirot zahvalila je na donaciji i istakla značaj pravovremenih usluga.

„Ova donacija predstavlja značajan doprinos povećanju efikasnosti naše patronažne službe obezbeđujući da svaka porodica i svako dete dobiju pravovremenu preventivnu zdravstvenu zaštitu, bez obzira na to gde žive. Poseta patronažne sestre je prilika da se u najosetljivijem periodu života podrži porodica i na vreme prepoznaju i smanje rizici po zdravlje i razvoj deteta, i po potrebi porodice upute na dodatne usluge. Novo vozilo nam omogućava da tu podršku pružimo bez odlaganja i u najudaljenijim mestima naše opštine“, istakla je prim. dr sci med Suzana Stanković.

Od 2025. godine, patronažna služba u Pirotu ima i koordinirajuću ulogu u sprovođenju inter-sektorskih usluga „Porodično orijentisane rane intervencije – PORI“, koje omogućavaju rano prepoznavanje razvojnih rizika i pružanje podrške deci sa razvojnim poteškoćama i njihovim porodicama do polaska u školu. Tokom ove godine rane intervencije dobiće više od 50 porodica kroz integrisani pristup i koordinisanu podršku PORi tima koga čine stručnjaci iz sva tri sektora (zdravlja, obrazovanja i socijalne zaštite).

OTP banka navodi da je podrška ovoj inicijativi deo dugoročne posvećenosti razvoju lokalnih zajednica i stvaranju jednakih prilika za svako dete.

„U OTP banci verujemo da je odgovornost prema zajednici sastavni deo našeg poslovanja. I ove godine ćemo novčana sredstva usmeriti ka onima kojima je podrška zaista potrebna – porodilištima, prevremeno rođenim bebama i maloj deci širom Srbije. Današnjom primopredajom patronažnog vozila za grad Pirot započinjemo realizaciju šireg programa podrške koji ćemo tokom godine sprovoditi u partnerstvu sa UNICEF-om, organizacijom čije vrednosti delimo i sa kojom smo prirodno usklađeni u misiji brige o najmlađima. Verujemo da snaga jedne kompanije nije samo u njenim rezultatima, već u sposobnosti da pokreće pozitivne promene i inspiriše druge da zajedno gradimo snažniju podršku osetljivim društvenim grupama i zajednicama širom zemlje“, smatra Branimir Spasić, član Izvršnog odbora i direktor sektora finansija OTP banke.

Dr Jelena Zajeganović Jakovljević, rukovoditeljka programa za zdravlje i rani razvoj UNICEF-a u Srbiji, naglasila je da je cilj ovakvih ulaganja poboljšanje kvaliteta rada ističući da su patronažne odnosno kućne posete ključne za svaku a posebno za najosetljivije porodice, koje su ne retko i najudaljenije od doma zdravlja.

Foto: Unicef

„UNICEF, zajedno sa partnerima, radi na jačanju primarne zdravstvene zaštite i posebno onih službi koje dosežu do najosetljivijih porodica, trudnica i male dece. Zahvalni smo OTP banci na velikodušnoj donaciji kojom je omogućena nabavka vozila u Pirotu, čime se obezbeđuje da podrška stigne do porodica na vreme i bez obzira na udaljenost. Smatramo da je pružanje podrške tamo gde porodica i dete žive mnogo uspešnije jer se pristup prilagođava mogućnostima koje porodice imaju. U kućnim posetama podrška se fokusira na svakodnevne i konkretne situacije sa kojima se roditelji susreću u nezi, igri i vaspitanju deteta i uključuje sve osobe sa kojima porodica živi. Istovremeno, posebno za teško dostupne porodice, posetom se dodatno uspostavlja veza sa zdravstvenim sistemom i održava kontinuitet podrške. Donacija vozila za patronažnu službu i PORI tim omogućava da mesto prebivališta nikada ne bude prepreka za zdrav početak života“, istakla je Jelena Zajeganović Jakovljević.