Keš kupci stanova u Srbiji i dalje postoje, ali podaci pokazuju da sve veći broj ljudi kupuje nekretnine uz pomoć stambenih kredita. U Srbiji trenutno ima više od 165.000 korisnika stambenih kredita, a kupovina nekretnina preko banke dostigla je najviši nivo od 2018. godine. Stručnjaci navode da je to rezultat stabilizacije kamatnih stopa, ali i rasta cena nekretnina. Kredit je danas postao dominantan način finansiranja kupovine, a za većinu građana predstavlja najpraktičniju opciju da obezbede krov nad glavom.

O stvarnom stanju na tržištu nekretnina za „Puls Srbije“ govori Dušan Mirkulovski, agent za nekretnine:

- Keš kupci u Srbiji su uglavnom stariji ljudi ili pripadnici dijaspore. Dijaspora kod nas nema mogućnost da podigne kredit u domaćoj banci, već to može u zemlji u kojoj radi, pa se ovde pojavljuju kao kupci iz keša. Takođe, tu su i ljudi zaposleni u stranim kompanijama, bilo da rade odavde ili u inostranstvu - navodi Mirkulovski i dodaje da je rast prodaje preko kredita poslednjih godina posledica dostupnijih stambenih zajmova:

- Krediti su postali dostupniji običnom građaninu. Sa istom platom danas možemo kupiti veći stan ili više kvadrata nego ranije. To je rezultat smanjenja kamatnih stopa, a očekuje se da će se one još korigovati na dole, što dodatno povećava sigurnost prilikom kupovine nekretnina - ističe Mirkulovski.

Stan: keš ili kredit?

Ako neko razmišlja o podizanju kredita za kupovinu stana, važno je pristupiti tome racionalno. Mirkulovski savetuje da svako ko uzima kredit dobro proceni svoje finansijske mogućnosti i ne prezaduži se. Preporučuje da se kredit kombinuje sa sopstvenim sredstvima i da se vodi računa o tome da ostane dovoljno novca za svakodnevni život, kako bi se izbegle potencijalne finansijske neprilike, pa i situacije u kojima bi moglo doći do oduzimanja stana. Najpametnije je, ističe Mirkulovski, doneti promišljenu odluku i kupovati stan samo ako to finansijski realno možete priuštiti.

