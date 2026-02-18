Slušaj vest

Srbija je dobila ključnih 30,9 kilometara moderne saobraćajnice na pravcu E-763. Otvaranjem kompletne deonice auto-puta "Miloš Veliki" od Preljine do Požege, završen je jedan od najvažnijih infrastrukturnih poduhvata u našoj zemlji u poslednjih deset godina. Ova za izgradnju izuzetno zahtevna trasa, koja prolazi kroz veoma komplikovan brdsko-planinski teren zapadne Srbije, znatno olakšava putovanje, od prestonice do Požege sada će se stizati za samo 80 minuta, dok će put do Zlatibora trajati oko dva sata i 15 minuta.

1/6 Vidi galeriju Preljina-Požega Foto: Instagram/buducnostsrbije

Inženjerski podvig: Deonica Pakovraće-Požega

Deonica od Pakovraća do Požege, u dužini od 19,56 kilometara, zvanično je otvorena za saobraćaj. Izgradnja ovog dela, koja je počela u avgustu 2019. godine, koštala je 450 miliona evra, a radove je izvela kineska kompanija CCCC.

Ono što ovu trasu izdvaja od svih dosadašnjih jeste njena neverovatna složenost. gotovo trećinu trase čine objekti:

35 mostova ukupne dužine 5.196 metara.

11 nadvožnjaka (uključujući 4 nadvožnjaka dužine 592 metra na celoj deonici).

3 tunela: Trbušani, Munjino brdo i Laz.

Poseban akcenat stavljen je na bezbednost i kvalitet, pa je tokom izgradnje stručni nadzor obuhvatao čak 75 različitih vrsta ispitivanja u 13 kategorija kako bi se osigurala potpuna usklađenost s tehničko-projektnom dokumentacijom.

Foto: Printscreen, Kurir

Dva nova drumska giganta: Tuneli Laz i Munjino brdo

Nove kilometre auto-puta krase dva impresivna tunela, trenutno najduža u Srbiji (dok ne bude završen tunel Iriški venac od 3,5 km):

Tunel Laz: Prolazi kroz planinu Jelicu. Leva cev duga je 2.842,5 metara, dok je desna duga 2.662,3 metra.

Tunel Munjino brdo: Smatra se najzahtevnijim delom trase. Leva cev iznosi 2.745 metara, a desna 2.726 metara. Samo na ovom gradilištu bilo je angažovano više od 40 inženjera.

Treći tunel na ovoj deonici, Trbušani, dug je 278 metara. Svi tuneli imaju po dve odvojene cevi za svaki saobraćajni pravac posebno.

Ako je cela deonica simbol napretka, onda je tunel Munjino brdo simbol najteže inženjerske borbe. Sa dužinom od preko 2,7 kilometara (leva cev 2.745 m, desna 2.726 m), ovo je bio najzahtevniji deo trase.

Ono što ovaj tunel izdvaja od drugih su neverovatni podaci o stručnosti i pažnji koja mu je posvećena:

Kako bi se osigurala potpuna bezbednost i usklađenost sa projektom, sprovedeno je više od 70 vrsta tehničkih ispitivanja i nadzor različitih kategorija.

1/4 Vidi galeriju Tunel Munjino brdo Foto: RINA

Samo na ovom gradilištu svakodnevno je radilo preko 40 vrhunskih inženjera, boreći se sa složenom geologijom zapadne Srbije.

Takođe, tunel je građen sa dve potpuno odvojene tunelske cevi za svaki saobraćajni pravac, čime se postiže najviši nivo bezbednosti u drumskom saobraćaju.

Vučić: Malo ko je verovao, a mi smo uradili

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da je Srbija jaka država sa razvijenom infrastrukturom:

- Uradili smo nešto što je bio san generacija i u šta je malo ko verovao. Nastavićemo da gradimo i da radimo. U radu leže naše buduće pobede, naš veliki uspeh i naša budućnost! Ovo mi pokazuje koliko je Srbija napredovala. Povezujući region, povezujući ljude, stvaramo dobru osnovu za budućnost naše zemlje.

Zoran Drobnjak, v. d. direktora JP „Putevi Srbije“, istakao je važnost kontinuiranog nadzora:

- Svakodnevno se trudimo da obezbedimo najbolje uslove za izvođače radova, kao i da sve bude izvedeno na najvišem mogućem nivou. Ovaj auto-put predstavlja važnu saobraćajnicu koja će povezati ključne delove Srbije i doprineti razvoju lokalne ekonomije.

Pomoćnik direktora JP „Putevi Srbije“ Miodrag Poledica naglasio je da otvaranje deonice znači manje zagušenja na regionalnim putevima i lakši pristup Višegradu, Hercegovini i crnogorskom primorju.

1/9 Vidi galeriju Deonica Pakovraće-Požega pripada auto-putu Miloš Veliki, duga je oko 20 kilometara i na njoj su trenutno najduži tuneli u Srbiji Foto: Printskrin

Retrospektiva izgradnje "Miloša Velikog"

Kompletirane su deonice koje čine ovaj koridor:

Beograd (Surčin) - Obrenovac (17,6 km): Otvorena u decembru 2019, sa mostom preko Save od 1.581 metar.

Obrenovac - Ljig (62,7 km): Otvorena u avgustu 2019. Obuhvata poddeonice Obrenovac-Ub (26,2 km), Ub-Lajkovac (12,5 km) i Lajkovac-Ljig (24 km) sa tunelom Brančići.

Ljig - Preljina (40,3 km): Otvorena u novembru 2016. godine, sa 66 mostova i 4 tunela (Veliki Kik, Savinac, Šarani i Brđani).

Deo od Preljine do Pakovraća, dug 11,5 kilometara, u funkciji je od januara 2022. godine, čime su uveliko smanjene gužve kroz Čačak.

Dalje ka CG i BiH

Otvaranjem deonice Pakovraće-Požega, auto-put je produžen do same "kapije Užica". Ovo je ključni korak ka realizaciji auto-puta Beograd - Južni Jadran, koji će u delu koji Srbija radi do Boljara imati ukupno 269 kilometara (odnosno 258 km prema širim planovima projekta).

Ova saobraćajnica je važna i za buduću trasu Beograd - Sarajevo, jer se upravo od Požege planira nastavak ka granici sa Bosnom i Hercegovinom. Konačni cilj ostaje povezivanje Srbije sa Crnom Gorom i lukom Bar, čime se ostvaruje dugogodišnja vizija o modernoj Jadranskoj magistrali.