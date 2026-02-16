Slušaj vest

Kondenzacija na zidovima je ono sa čime se susreću mnoga domaćinstva ove zime. Nevena iz Vranja je ispričala kako se rešila ružnih crnih površina na zidovima u svim prostorijama svog doma.

- Nikada nismo imali problem sa kondenzacijom. Toplotna pumpa je grejno telo koje koristimo u poslednje tri godine za zagrevanje stambenog prostora. I kada smo koristili ogrevno drvo za etažno grejanje nismo imali nikakav problem, međutim ove godine nam se desila situacija sa kojom se nismo susretali do sada - kaže Nevena.

Objašnjava da se u uglovima svih prostorija, a u kupatilu na plafonu pojavila vlaga izazvana kondenzacijom.

- Toplo hladno i velika temperaturna razlika unutra i spolja, koliko sam razumela ljude iz struke je uzrok crnih fleka na zidovima. To su spoljni zidovi u domaćinstvu I plafon u kupatilu. Ove godine je zima hladnija nego prošle. Pojačavamo grejanje, podižemo temperaturu na pumpi, a to diktiraju niske temperature napolju i vremenski uslovi. Hladni zidovi se "znoje“ i eto vlage iako je na kući odrađena drenaža. Dugo smo se raspitivali kako da rešimo taj problem. Pokušavali smo da očistimo uglove prostorija sami i bilo

je bezuspešno brisanjem smo samo išarali zidove. Posavetovali smo se sa majstorom koga angažujemo za sve radove u kući. Kupili sredstvo za skidanje fleka izazvanih kondenzacijom, a onda je prodavac u gvožđari predložio i farbu koja izbeljuje mesto kondenzacije na zidu i blokira ponovno stvaranje buđi - rekla je.

1/8 Vidi galeriju Jednostavno rešenje za vlagu u kući Foto: Tatjana Stamenkovic, Tatjana Stamenković

Kod ovakvih situacija strpljenje je neophodno evo i zašto.

- Prvo se nanosi sredstvo za eliminisanje fleka, jakog je mirisa i isparenja pa prostor mora da se duže luftira i u prostoriji ne bi trebalo boraviti zbog isparenja. Kad se završi taj proces nanosi se farba takozvani blokator kojom se premažu sporne površine. U zavisnosti od zahvaćene površine i jačine tragova fleka premazuje se jednom do dva puta - objašnjava njen suprug Milovan.

Procedura najvažnija

Nevena kaže da procedura mora da se ispoštuje, ali da je zagarantovano uspešno skidanje fleka i vraćanje zidova u prvobitno stanje bez krečenja. Otkriva da tečnost za skidanje buđi košta malo više od 400 dinara u pakovanju od 400 mililitara.

Farba blokator za izbeljivanje zidova je 280 dinara u pakovanju od 250 grama. Za sređivanje sporne površine u tri prostorije potrošila je jednu tečnost i dva manja pakovanja farbe koja izbeljuje mesto kondenzacije na zidu i blokira ponovno stvaranje buđi. Problem vlage je rešila za nepunih hiljadu dinara.