Nevena je primetila vlagu na zidovima, pa potražila savet od majstora: Rešila je problem za manje od 1.000 dinara
Kondenzacija na zidovima je ono sa čime se susreću mnoga domaćinstva ove zime. Nevena iz Vranja je ispričala kako se rešila ružnih crnih površina na zidovima u svim prostorijama svog doma.
- Nikada nismo imali problem sa kondenzacijom. Toplotna pumpa je grejno telo koje koristimo u poslednje tri godine za zagrevanje stambenog prostora. I kada smo koristili ogrevno drvo za etažno grejanje nismo imali nikakav problem, međutim ove godine nam se desila situacija sa kojom se nismo susretali do sada - kaže Nevena.
Objašnjava da se u uglovima svih prostorija, a u kupatilu na plafonu pojavila vlaga izazvana kondenzacijom.
- Toplo hladno i velika temperaturna razlika unutra i spolja, koliko sam razumela ljude iz struke je uzrok crnih fleka na zidovima. To su spoljni zidovi u domaćinstvu I plafon u kupatilu. Ove godine je zima hladnija nego prošle. Pojačavamo grejanje, podižemo temperaturu na pumpi, a to diktiraju niske temperature napolju i vremenski uslovi. Hladni zidovi se "znoje“ i eto vlage iako je na kući odrađena drenaža. Dugo smo se raspitivali kako da rešimo taj problem. Pokušavali smo da očistimo uglove prostorija sami i bilo
je bezuspešno brisanjem smo samo išarali zidove. Posavetovali smo se sa majstorom koga angažujemo za sve radove u kući. Kupili sredstvo za skidanje fleka izazvanih kondenzacijom, a onda je prodavac u gvožđari predložio i farbu koja izbeljuje mesto kondenzacije na zidu i blokira ponovno stvaranje buđi - rekla je.
Kod ovakvih situacija strpljenje je neophodno evo i zašto.
- Prvo se nanosi sredstvo za eliminisanje fleka, jakog je mirisa i isparenja pa prostor mora da se duže luftira i u prostoriji ne bi trebalo boraviti zbog isparenja. Kad se završi taj proces nanosi se farba takozvani blokator kojom se premažu sporne površine. U zavisnosti od zahvaćene površine i jačine tragova fleka premazuje se jednom do dva puta - objašnjava njen suprug Milovan.
Procedura najvažnija
Nevena kaže da procedura mora da se ispoštuje, ali da je zagarantovano uspešno skidanje fleka i vraćanje zidova u prvobitno stanje bez krečenja. Otkriva da tečnost za skidanje buđi košta malo više od 400 dinara u pakovanju od 400 mililitara.
Farba blokator za izbeljivanje zidova je 280 dinara u pakovanju od 250 grama. Za sređivanje sporne površine u tri prostorije potrošila je jednu tečnost i dva manja pakovanja farbe koja izbeljuje mesto kondenzacije na zidu i blokira ponovno stvaranje buđi. Problem vlage je rešila za nepunih hiljadu dinara.
Biznis Kurir