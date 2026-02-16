Slušaj vest

Putem poznatih kineskih internet platformi, koje nude proizvode "od igle do lokomotive“, sada je moguće naručiti i montažnu kuću po ceni koja je višestruko niža od one u zemljama Evropske unije, uključujući Hrvatsku.

Tako se montažna kuća neto površine 52 kvadratna metra može kupiti za svega 15.200 dolara, uz dodatnih 3.700 dolara za brodski transport do Luke Rijeka. Međutim, na tu osnovnu cenu treba dodati troškove PDV-a, carine i usluga špeditera koji obavlja carinsku proceduru i organizuje dalje prevoz kuće u delovima.

U paketu sve, od tuš-kabine do utičnica

U cenu su uključeni i kuhinjski elementi, kompletno opremljeno kupatilo, kao i svi paneli, šrafovi i izolacija. Kuća stiže upakovana u kontejner, ali bez radnika, pa kupac je taj koji mora angažovati ekipu za montažu ili dodatno platiti kineskim radnicima avionske karte i smeštaj, ukoliko želi da i oni dođu na teren.

Foto: Youtube Printscreen

Temelji objekta moraju biti unapred izgrađeni prema tehničkom crtežu koji isporučuje kineski proizvođač. Uz zahtev, dobija se i spisak svih elemenata kuće, ali bez kompletnih tehničkih sertifikata, što predstavlja prvi izazov prilikom legalizacije objekta u Hrvatskoj.

Građevinska dozvola - neizostavan korak

Kutinski projektant Dragan Gregurec upozorava da se ovakve kuće ne mogu postaviti bez prethodno pribavljene građevinske dozvole, što znači da će ovlašćeni hrvatski projektanti morati izraditi tehnički projekat na osnovu kineske dokumentacije i dostavljenih komponenti. Taj projekat je osnov za legalnu izgradnju objekta.

Gregurec ukazuje da spisak isporučenih materijala često ne sadrži potrebne sertifikate kompatibilnosti s EU standardima, kao ni odgovarajuće tehničke specifikacije, što može otežati proces.

- Ploče su pretanke, a utičnice nisu prilagođene našim uređajima - navodi on.

Foto: Youtube printscreen/WMM Modulbau

Zato savetuje da se kupovina ovakve kuće ne obavlja bez pomoći projektantskog ureda koji će komunicirati direktno s proizvođačem i zatražiti odgovarajuće izmene i dopune dokumentacije.

Jeftinije, ali ne nužno lošije

Kupci koji su već uvozili montažne kuće iz Kine tvrde da kvalitet može biti uporediv s evropskim, ali je presudno pažljivo izabrati proizvođača.

- Kina nudi sve – i škart i vrhunski proizvod. Treba znati šta kupujete i od koga - ističe jedan od njih.

Gregurec zaključuje da montažne kuće ne treba unapred odbacivati - uz dobru pripremu i kvalitetan projekat, mogu biti ozbiljna i cenovno pristupačna alternativa klasičnoj gradnji, naročito jer se njihovo održavanje i rekonstrukcija tokom godina odvijaju brže i jednostavnije.