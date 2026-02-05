Slušaj vest

Interesovanje građana za montažne, modularne, ali i nekonvencionalne stambene objekte u stalnom je porastu. Tokom sajma održanog u Novom Sadu, posetioci su mogli da se upoznaju sa kompletnim rešenjima za stanovanje, uporede različite tehnologije i cenovne rangove, kao i da iskoriste sajamske popuste koji su u proseku iznosili oko 10 odsto.

Posebnu pažnju publike privukao je neobičan model povoljne kuće pod nazivom „Space kapsula“. Prema navodima proizvođača, reč je o konceptu koji je jedinstven na evropskom tržištu. Pored futurističkog izgleda, interesovanje je izazvao i zbog ekonomske opravdanosti, nižih početnih ulaganja u odnosu na klasičnu gradnju, znatno kraćeg roka realizacije i mogućnosti bržeg povraćaja investicije.

Futuristički dizajn i jedinstvenost u Evropi

Ivana Tirkajla iz kompanije „VOS modular sistem“ izjavila je da su oni jedini proizvođači u Evropi koji ovaj model kapsularne gradnje proizvode u potpunosti, od početne ideje do finalnog proizvoda. Ovakav tip objekata, kako navodi, može se pronaći još jedino na azijskom tržištu. Kompanija, koja ulazi u petu godinu poslovanja, poznata je po modernom dizajnu, futurističkim oblicima i izraženim oštrim linijama, dok su kapsule njihov prepoznatljiv autorski projekat.

Ovaj koncept već ima konkretnu primenu u Srbiji, jedna „Space kapsula“ postavljena je na Zlatiboru, gde funkcioniše kao specifičan šourum za zlatiborske gondole.

Površina i funkcionalnost

Pored atraktivnog izgleda, „Space kapsula“ osmišljena je kao potpuno funkcionalan objekat, namenjen kako za stanovanje, tako i za turističke ili savremene poslovne prostore.

Osnovne karakteristike uključuju:

- Površinu od 37 kvadratnih metara

- Raspored koji obuhvata spavaću sobu, kupatilo i otvoreni prostor sa kuhinjom

- Sistem grejanja zasnovan na podnom folijarnom grejanju i inverter klima-uređajima

- Posebne obloge koje se izrađuju isključivo za ovaj model, dok je konstrukcija prilagođena jednostavnom transportu širom Evrope pomoću niskonosećih prikolica

Cena i vreme postavljanja

Osnovna cena kapsularne kuće iznosi 50.000 evra, dok konačan iznos zavisi od zahteva kupca i stepena dodatne opreme.

Jedna od glavnih prednosti ovog objekta jeste izuzetna brzina montaže. Nakon što investitor obezbedi šest betonskih stopa, kao i priključke za vodu i električnu energiju, kuća se doprema u potpuno završenom stanju.

Od trenutka postavljanja na parcelu, objekat je spreman za korišćenje za približno jedan sat.

Proizvođač obezbeđuje i garancije: deset godina na konstrukciju, hidroizolaciju i elektroinstalacije, pet godina na stolariju, dok je garancija na sve izvedene radove tri godine.