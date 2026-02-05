Slušaj vest

Fraza da su u Dubaiju „ulice popločane zlatom“ decenijama se koristila kao metafora za snažnu ekonomiju, visoke zarade i standard života. Sada bi ta izreka mogla da dobije i doslovno značenje.

Dubai, grad koji godinama pomera granice luksuza i urbanih inovacija, priprema novu atrakciju koja deluje gotovo simbolično. Projekat je zvanično predstavljen 27. januara, a planirano je da se nova ulica nalazi u Deiri, u neposrednoj blizini čuvenog Gold Souk-a, jednog od najpoznatijih svetskih trgovačkih centara za zlato, nakit i luksuznu robu.

Zlato kao stub ekonomije

Dubai Gold District predstavlja modernizaciju i novo pozicioniranje postojećeg Gold Souk-a, gde danas posluje oko 1.000 trgovaca zlatom i nakitom.

Ujedinjeni Arapski Emirati spadaju među najveće globalne centre za trgovinu fizičkim zlatom. Samo tokom 2024. i 2025. godine izvoz zlata premašio je 53 milijarde dolara, što potvrđuje značaj ovog sektora za ekonomiju zemlje.

U tom kontekstu, ideja „zlatne ulice“ nije samo turistički projekat, već i simbol industrije koja ima ključnu ulogu u ekonomskom razvoju regiona.

Luksuz kao deo strategije razvoja

Gold Street se uklapa u širu strategiju razvoja spektakularnih urbanih projekata koji su Dubai pozicionirali kao globalni centar inovacija i luksuza. Grad već ima neke od najprepoznatljivijih građevinskih projekata na svetu – od najviše zgrade na planeti do futurističkih turističkih i infrastrukturnih rešenja.

Paralelno se razvijaju i projekti prilagođeni klimatskim uslovima. Među njima je i Future Loop, klimatizovana pešačka ruta duga dva kilometra koja bi trebalo da poveže ključne poslovne i kulturne zone grada i omogući kretanje tokom cele godine.

Za razliku od mnogih svetskih metropola gde je luksuz dodatak, Dubai ga sve češće ugrađuje u samu infrastrukturu. Planirana „zlatna ulica“ predstavlja još jedan korak u strategiji spajanja tradicije trgovine, savremenog dizajna i futurističkog urbanizma.

Ako se planovi realizuju, Dubai bi mogao da dobije još jedan simbol po kome će biti globalno prepoznatljiv.