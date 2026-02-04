Slušaj vest

Infrastruktura je temelj razvoja svake države, a u Srbiji je za prethodnih 12 godina izgrađeno više auto-puteva nego što je to bio slučaj u prethodnih šest decenija!

Naime, od 1945. do 2012. godine, u Srbiji je izgrađeno ukupno 596 kilometara auto-puteva, dok je samo od 2013. godine do danas izgrađeno čak 609 kilometara, uključujući i najnoviju deonicu prema Požegi, a sve zahvaljujući naporima i radu vlasti, na čelu sa predsednikom Republike Srbije Aleksandrom Vučićem.

Ali ovo nije kraj, kao što je najavljeno, te će Srbija tokom 2026. godine biti jedna od najaktivnijih zemalja u regionu kada je reč o infrastrukturnim radovima na putevima, sa brojnim projektima koji se trenutno realizuju ili se planiraju da budu završeni do kraja godine.

Poslednja deonica u nizu je svakako deonica auto-puta E-761 (Moravski koridor), petlja "Vrnjačka Banja" — petlja "Vrba", za koju je predsednik Vučić rekao da je čudesna jer povezuje Niš i jugoistok Srbije na najbrži mogući način.

Nikad više izgrađenih kilometara

I 2026. godina će se pokazati kao godina uspeha i izgradnje i napretka Srbije, jer se radi na izgradnji još 394 kilometara, kao i dodatnih 936!

Moravski koridor — završetak i značaj

Do jeseni 2026. očekuje se završetak radova na Moravskom koridoru, jednoj od najvažnijih putnih investicija u zemlji. Ovaj moderni auto-put sa digitalnom infrastrukturom, koji nosi oznaku E-761 i proteže se duž više od 110 km, povezaće Vrnjačku Banju i Kraljevo kroz centralne delove Srbije i koristiće se za unapređenje saobraćajne povezanosti u regionu.

Prema planu Moravski koridor biće završen u septembru 2026. a Srbija će dobiti najmoderniji i prvi digitalni auto-put u svojoj istoriji.

Moravski koridor će nositi oznaku E-761 dužine od 112,3 kilometra, a prolaziće kroz Čačak, Kraljevo, Vrnjačku Banju, Trstenik, Kruševac, Varvarin i Ćićevac, teritorijom na kojoj živi više od pola miliona ljudi.

Savski lepotan i nove saobraćajnice

Krajem godine, predsednik Vučić je obišao i radove na izgradnji novog Savskog mosta, za koji se očekuje da bude kompletiran u narednih godinu do godinu i po dana, a biće otvoren za saobraćaj najkasnije do marta 2027. godine.

Pored same konstrukcije mosta, u toku su i radovi na putevima koji će ga povezivati sa mrežom gradskih saobraćajnica.

- Ovaj most biće prava lepotica! Ovaj nacistički most pomerićemo na drugo mesto, ništa ne bacamo i ne rušimo - istakao je tada predsednik.

Kako je dodao, stari most je bio truo iznutra, i da se raskiva u Mostogradnji. Ostaće atrakcija, jer spaja zemunsku obalu sa Lidom, ali samo kao pešački most, jer za saobraćaj više nije.

Ugovorna cena je 94 miliona evra, a ministar Siniša Mali je rekao da će i pored dodatnih troškova biti 4 puta jeftiniji od Mosta na Adi.

Brze saobraćajnice i tuneli

Izgradnja brze saobraćajnice Novi Sad – Ruma, poznate kao Fruškogorski koridor, biće nastavljen i u 2026. godini. U sklopu te trase gradi se i oko 3,5 km dug tunel kroz Iriški venac, koji će postati najduži u zemlji kada bude završen. Projekat je planiran da bude gotov 2027. godine.

Ukupna dužina brze saobraćajnice iznosi 44,41 kilometar, a izvođač radova je kompanija "Čajna roud end bridž korporejšen". Trasa se na početku vezuje na postojeći autoput Beograd - Novi Sad - Subotica, a na kraju na novoizgrađeni autoput Ruma - Šabac i brzu saobraćajnicu Šabac - Loznica, kao i na buduću brzu saobraćajnicu Slepčević - Badovinci, čime povezuje Vojvodinu sa zapadnim i severozapadnim delom Srbije.

Takođe, planirano je da u narednoj godini budu finalizovani radovi na deonici puta od Požarevca do Golupca, a nastaviće se i gradnja puta sve do Brze Palanke, kao i planiranje i pripreme za trasu od Negotina do Brze Palanke — što bi skratilo putovanje od Beograda do Negotina na manje od dva sata vožnje.

"Osmeh Vojvodine" – velika brza saobraćajnica

Još jedan veliki infrastrukturni projekat je brza saobraćajnica pod nazivom "Osmeh Vojvodine", koja će imati oko 185 km dužine i povezati Sombor, Kulu, Vrbas, Srbobran, Bečej, Novi Bečej i Srpsku Crnju. Prva deonica od Bačkog Brega do Kljajićeva planira se da bude završena do kraja 2026. godine, uz brojne nadvožnjake, mostove i raskrsnice duž trase.

Prvobitno je bilo planirano da ta saobraćajnica ide do Nakova (Kikinda), sela na samoj granici između Srbije i Rumunije, ali da će s obzirom na to da je sa Rumunima dogovoreno da oni rade svoj deo puta prema Srpskoj Crnji, saobraćajnica ići do Srpske Crnje gde će biti urađen veliki granični prelaz.

Saobraćajnica je projektovana za brzinu od 100 km na sat i obuhvataće 46 mostova, 34 nadvožnjaka, 5 podvožnjaka i 35 propusta. Pored toga, projektom je planirana i izgradnja 12 petlji, te 13 površinskih kružnih raskrsnica. Prva deonica Osmeha Vojvodine, od Bačkog Brega do Kljajićeva, trebalo bi da bude završena do kraja 2026. godine.

Intenzivno se radi i na auto-putu Kuzmin – Sremska Rača, uključujući izgradnju velikog mosta preko Save, što je deo buduće saobraćajne veze između Beograda i Sarajeva.

Trasa, koja je projektovana kao klasičan autoputni profil sa dve vozne i jednom zaustavnom trakom za svaki smer vožnje i srednjim razdelnim pojasom, počinje od denivelisane raskrsnice Kuzmin, gde se ukršta sa postojećim autoputem E-70. Ovaj auto - put ima izuzetan geostrateški značaj jer povezuje glavne gradove Srbije i Bosne i Hercegovine, Beograd - Sarajevo, i ostvaruje vezu sa Panevropskim koridorima.

Dunavski koridor

Još jedan važan projekat je završetak preostalih 36 km Dunavskog koridora, brze saobraćajnice koja će skratiti putovanje između Beograda i Golupca na oko sat i dvadeset minuta i olakšati saobraćaj i razvoj u istočnim delovima Srbije.

Cela trasa brze saobraćajnice duga je 67,94 kilometra, a u okviru projekta biće izgrađeno čak 62 objekta, uključujući mostove, nadvožnjake i druge inženjerske konstrukcije, koje su posebno zahtevne zbog terena duž Dunava.

Pored toga što će značajno olakšati život stanovnicima opština Požarevac, Veliko Gradište, Golubac i drugih, Dunavski koridor će otvoriti vrata i turističkom, poljoprivrednom i industrijskom razvoju ovog dela zemlje.

Srbija se gradi više nego ikada pre!

Brze saobraćajnice postaju stubovi nove Srbije – one spajaju udaljene krajeve, oživljavaju neke starije sredine i simbolizuju lidera u modernosti i to u čitavom regionu.

Na kraju, brojevi su jasni, ali ono što je još važnije je percepcija građana – sve veći broj njih danas putuje bezbednije, brže i udobnije nego ikada pre. I to je, možda, najkonkretniji pokazatelj da se Srbija zaista kreće napred brže nego ikada!