Slušaj vest

Ovo je danas izjavio direktor Sektora za naplatu putarine "Putevi Srbije" Darko Savić.

Savić je rekao, govoreći o uvođenju naplate putarine na obilaznici oko Beograda, da prva faza obuhvata delove auto-puteva koji nisu pod naplatom, kao što je obilaznica oko Beograda, gde će biti uvedena naplata za teška teretna vozila, koja najviše utiču na održavanje puteva.

Gde će još biti naplata putarine za kamione

Na pitanje koje su još deonice i putevi predviđeni za naplatu putarine i kada se planira i integrisanje tih deonica u sistem, Savić je izjavio da će, nakon na obilaznici oko Beograda, plaćanje putarine krenuti na delovima auto-puta, odnosno na svim onim deonicama posle čeonih naplatnih stanica ka graničnim prelazima.

"Nakon toga ćemo preći na brze saobraćajnice. Očekuje nas uvođenje naplate putarine na brzoj saobraćajnici prvo od Male Krsne do Požarevca, kada bude bila gotova cela ta deonica naplata putarine za teška teretna vozila će se uvesti i na toj deonici. Radi se o naplatnim stanicama i sistemu koji ne podrazumeva ljudsku posadu i klasične naplatne stanice, već će to biti portali na putu koji na sebi imaju određenu opremu gde će se vrši detektovanje vozila", objasnio je on.

Savić je istakao da je taj sistem kompatabilan sa postojećim sistemom za naplatu putarine, i radi na tehnologiji kratkih talasa.

Zašto je putarina poskupela

Govoreći o povećanju cena putarina od 1. januara ove godine, Savić je rekao da je urađeno samo usklađivanje cena u skladu sa Zakonom o javnim naknadama, odnosno donesena je odluka da se putarina po pređenom kilometru za korišćenje objekata koji se nalaze na putu kao što su mostovi i tuneli, uveća za mostove dva i po puta u odnosu na cenu po pređenom kilometru, a za tunele pet puta u odnosu na cenu po pređenom kilometru.

Kako je objasnio, svake godine na osnovu odluke Ministarstva finansija dolazi do usklađivanja cena sa porastom cena na malo, zbog čega se može očekivati i ove godine takva odluka kako bi se izvršila korekcija cena.

"Ovaj novac je namenjen prvenstveno održavanju puteva, 15.000 puteva koji se održavaju za šta je potrebno 30 milijardi dinara. Takođe je potreban veliki novac i za kapitalne projekte, nas ove godine očekuje kapitalni projekat a to je otvaranje deonice Kuzmin- Sremska Rača. Postoje i mnogi drugi projekti kao što su održavanje sistema za naplatu putarine, proširenje sistema za naplatu putarine koje nas očekuje ive godine", naveo je on.

Kada je reč o sistemu Toll4All koji za sada funkcioniše u Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Severnoj Makedoniji, Savić je rekao da u Srbiji više od milion korisnika elektronske naplate putarina, istakavši da je Srbija prvak u regionu kada je reč o korišćenju TAG uređaja za plaćanje putarine.

Kako je naveo, Toll4All aplikacija koja obuhvata integrisani sistem naplate putarine sa navedena četiri države, planira da se proširi na ostale zemlje kao što je Grčka, Republika Srpska ali i zemlje koje imaju vinjete kao što je Slovenija.

"Pregovori traju pogotovo sa Grčkom su intenzivirani, ali čekamo da se šest grčkih koncesionara već dve godine međusobno dogovore kako mogu sa nama da se povežu. Rešenje je srpsko, inovativno - koje funkcioniše perfektno", izjavio je Savić.