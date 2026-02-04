Slušaj vest

Minimalne zarade u Evropi pokazuju velike razlike od zemlje do zemlje. Prema proceni Euronews Businessa, zasnovanoj na podacima Eurostata, oko 12,8 miliona radnika u 22 zemlje EU prima minimalnu platu ili manje, zbog čega svako novo povećanje pažljivo prati javnost i stručnjaci.

Ipak, početkom 2026. godine, približno trećina zaposlenih sa minimalnom platom nije dobila nikakvo povećanje, dok u četiri zemlje minimalna zarada nije menjana tokom cele prethodne godine.

Raspon minimalnih plata

U zemljama Evropske unije, bruto minimalna plata se kreće od 620 evra u Bugarskoj do 2.704 evra u Luksemburgu. Među kandidatima za članstvo, minimalac u Ukrajini iznosi svega 173 evra, dok je u Moldaviji 319 evra.

Pet zemalja beleži minimalnu platu veću od 2.000 evra: Luksemburg, Irska, Nemačka, Holandija i Belgija. Francuska se nalazi ispod ovog nivoa sa 1.823 evra, dok Španija ima 1.381 evro, što pokazuje velike razlike čak i među susednim državama.

Većina zemalja ispod 1.000 evra

U čak 15 od ukupno 29 evropskih zemalja (EU i kandidati), minimalna plata ne prelazi 1.000 evra. Svi kandidati spadaju u ovu grupu, uključujući većinu zemalja Istočne Evrope.

Na primer, minimalac iznosi 924 evra u Češkoj, 838 evra u Mađarskoj, 795 evra u Rumuniji, dok je u Turskoj 654 evra, a u Albaniji 517 evra.

Kupovna moć menja perspektivu - Srbija u porastu

Kada se minimalne zarade posmatraju kroz kupovnu moć (PPS), razlike među državama postaju značajno manje, jer se uzima u obzir realna vrednost novca i troškovi života.

U ovom poređenju, minimalna plata u EU kreće se od 886 PPS u Estoniji do 2.157 PPS u Nemačkoj. Srbija beleži značajan napredak - sa 22. mesta po nominalnoj vrednosti, zemlja se penje na 17. mesto po kupovnoj moći, ispred pojedinih članica EU. Sličan rast beleže Severna Makedonija i Rumunija, dok Češka i Estonija beleže najveći pad.

Zemlje u kojima minimalac nije rastao

Između jula 2025. i januara 2026. godine, minimalna plata nije povećana u Belgiji, Estoniji, Grčkoj, Španiji, Luksemburgu i Sloveniji.

Najveći rast minimalnih plata

Najveći skok, veći od 11%, zabeležen je u Bugarskoj, Mađarskoj, Litvaniji i Slovačkoj.

Stručnjaci Evropskog instituta za sindikate ističu da je produktivnost ključni faktor održivog rasta plata. Zemlje sa razvijenijom industrijom, finansijskim sektorom i visokim tehnologijama obično imaju i veće zarade, dok pregovaračka moć radnika igra značajnu ulogu u postizanju povećanja.