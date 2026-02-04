Slušaj vest

Dok cene energenata i dalje opterećuju kućne budžete, građani sve češće traže jednostavna i povoljna rešenja za smanjenje troškova. Stručnjaci već godinama upozoravaju da upravo kroz prozore odlazi veliki deo toplote, posebno u starijim stanovima i kućama sa lošom stolarijom. U moru saveta o zameni prozora i skupim izolacijama, jedno neočekivano rešenje ponovo privlači pažnju – obična pucketava folija sa mehurićima.

Hladan vazduh koji prodire kroz nedovoljno zaptivene ili stare prozore čest je problem u mnogim domaćinstvima. Staklo samo po sebi slabo zadržava toplotu, a svaka pukotina ili loša zaptivka omogućava promaju. Posledica nije samo pad temperature u prostoru, već i veći računi za grejanje, čak i u domovima koji se redovno greju.

Zbog toga je pravilna izolacija prozora tokom zimskih meseci ključna za očuvanje toplote i novca. Jedan jednostavan trik, koji sve više ljudi primenjuje, pokazao se iznenađujuće efikasnim. Reč je o pucketavoj foliji sa mehurićima – onoj istoj u kojoj često stižu paketi, a čiju praktičnu vrednost istakao je i portal Hunker.

Može smanjiti gubitak toplote

Zašto pucketava folija deluje? Prozračna plastika ispunjena vazdušnim mehurićima primarno se koristi za zaštitu proizvoda tokom transporta, ali njena struktura ima i drugačiju, vrlo korisnu namenu. Naime, vazduh zarobljen unutar mehurića stvara dodatni izolacioni sloj između hladne staklene površine i unutrašnjosti prostorije.

Upravo taj sloj sprečava prodor hladnog vazduha u prostor, pomažući da se temperatura u sobi duže zadrži. Prema dostupnim podacima, pucketava folija može smanjiti gubitak toplote kroz jednokrilne prozore i do 50 posto, što u praksi znači značajnu uštedu na računima za energiju tokom zimskih meseci.

Kako pravilno postaviti foliju na prozore?

Postupak je jednostavan i ne zahteva posebne alate. Komad pucketave folije potrebno je iseći prema dimenzijama prozora. Staklo se zatim lagano poprskava vodom, nakon čega se folija pritisne uz površinu tako da mehurići budu okrenuti prema staklu.

Izolacija vrata

Za najbolji efekat preporučuje se korišćenje folije sa većim mehurićima i manjim razmakom među njima, jer se na taj način zadržava više vazduha. No čak i obična folija koja se već nalazi u domaćinstvu može poslužiti – dovoljno je isprobati kako bi se primetila razlika u temperaturi prostora.

Osim za prozore, pucketava folija ima niz drugih praktičnih primena u domaćinstvu. Može poslužiti kao dodatna izolacija vrata ili frižidera, postavljanjem između vrata ormarića i kuhinjskih elemenata, koristi se za zaštitu biljaka od hladnoće tokom jeseni i zime stvarajući izolacioni sloj protiv smrzavanja, kao podloga za saksije i sadilice pomaže u zadržavanju vlage i sprečava prodor hladnoće s poda, isečena na manje komade može poslužiti kao mekana podloga za sedenje na hladnom tlu, na primer na pikniku ili dečjem igralištu.