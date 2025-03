Evropski akcioni plan za pristupačnu energiju doneće uštedu od 45 milijardi evra u prvoj godini, a do 2040. godine uštede će dostići čak 260 milijardi, rekao je komesar za energetiku i stanovanje Dan Jorgensen.

Jorgensen je rekao da je Evropska unija uspela da značajno smanji svoju zavisnost od Rusije od početka ruskog napada na Ukrajinu, ali da to nije dovoljno. Stoga priprema plan da se potpuno oslobodi ove zavisnosti.

Na pitanje kada bi EU mogla u potpunosti da se oslobodi zavisnosti od ruskih energenata bez povećanja cena za građane i privredu, Jorgensen je rekao da ne može da navede precizan datum i da će uskoro predstaviti mapu puta kako to postići.

- Vredno radimo na tome i vodimo računa da to ne šteti građanima - kaže on.

- Ponekad je potrebno pet do 10 godina, pa i više, za dozvole za nove projekte obnovljivih izvora energije ili za prenosnu mrežu. To je očigledno suviše sporo i potpuno neprihvatljivo. Zato nećemo pokušavati da to smanjimo za 10 ili 20 odsto, već ćemo postaviti pravilo da nikada ne bude duže od šest meseci, a za komplikovane projekte ne duže od dve godine, ali ne duže od dve godine.