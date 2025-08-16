Slušaj vest

Penzioneri u Hrvatskoj mogu da rade do polovine svog punog radnog vremena (do 20 sati nedeljno) i da zadrže punu penziju. Ovo se odnosi na korisnike starosne, prevremene starosne, porodične penzije, kao i na one koji su penziju primali po opštim propisima.

Mogu da zaključe ugovor o radu na određeno ili stalno vreme, a imaju ista prava kao i drugi radnici, uključujući i pravo na godišnji odmor.

Međutim, ovaj sistem nije bez problema. Penzionerska stranka upozorava da penzionisani vojnici i policajci koji godinama pune kućne budžete radeći po ugovorima o skraćenom radnom vremenu ne mogu da upišu dodatne godine radnog staža i time povećaju svoju penziju.

- Ne prozivamo nikoga i nemamo rešenje, ali upozoravamo da ovakav odnos institucija prema penzionerima koji su se odazvali pozivu vlade da rade, plaćaju poreze i doprinose, dovodi do povećanja rada na crno - upozorio je predsednik Penzionerske stranke Lazar Grujić.

Niža penzija

Jedan od penzionera koji ima ovaj problem je Dario Nađ, koji je penzionisao kao aktivno vojno lice i već je šest godina radio po ugovorima o radu sa nepunim radnim vremenom.

- Kada sam došao u Penzijski zavod da mi se šest godina radnog staža evidentira kao staž i da dobijem novi obračun penzije, rečeno mi je da ću u tom slučaju imati 20 do 30 odsto nižu penziju zbog propisa.

Pitao sam ih kako je to moguće, kako je moguće da imam nižu penziju za više godina staža? Samo su mi ponovili da su takvi propisi, ali nisam dobio odgovor na pitanje kako može biti niža penzija za više rada - rekao je Nađ, dodajući da su mu iz Ministarstva hrvatskih branitelja rekli da se ne penzioniše po Zakonu o braniteljima.

Pet godina traženja odgovora

- Drugim rečima, rekli su mi da nisam njihov problem iako imam status boraca. Od političkih stranaka kojima sam pisao, dobio sam samo odgovor od Možema, ali i to je bilo opštije, nisam dobio konkretan odgovor - rekao je Nađ, dodajući da je pet godina tražio odgovor na pomenuta pitanja i naišao na zid. U međuvremenu, dodao je Nađ, pojavio se problem pravednog obračuna 13. penzije, koja takođe neće biti obračunata za njegov puni staž.

- Čak mi je i advokat u Mirovinskom rekao, pa šta biste vi hteli, već imate povlašćenu penziju. „Da li je penzija od 708 evra za 33 godine radnog staža znak bogatstva? - pitao je Nađ.