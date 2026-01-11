Slušaj vest

Iako su ranije bile povezane sa manjom kvalitetom i kraćim životnim vekom, nove tehnologije i materijali omogućavaju trajnost i do 100 godina, a cene kvadrata kreću se između 1.200 i 1.600 evra. Ipak, i dalje postoji mnogo nedoumica oko stvarnih troškova, održavanja i energetske efikasnosti.

Na jednom od popularnih internet foruma Reddit, korisnici su otvoreno podelili svoja iskustva i mišljenja o montažnim kućama, nudeći savete onima koji razmišljaju o ulaganju u ovaj tip nekretnina.

“Zdravo, zanima me vaše mišljenje o montažnim kućama i da li se isplati ulaziti u takav projekat. Konkretno razmišljam o kupovini montažne kuće za život, ali pošto se malo priča o tome, zanima me ima li ovde vlasnika ili onih koji se bave gradnjom istih. Unapred hvala”, napisao je autor objave.

Različita mišljenja

“Molim te napiši šta te tačno sve zanima i odgovoriću ti što detaljnije mogu. Ono što mogu da ti kažem je da ti nikako prednost nije brzina gradnje, pošto graditi ‘normalnu’ ili montažnu traje jednako. Jedina prednost je što sve radi jedna firma i organizuje, ali na kraju te to ispadne skuplje nego da gradiš ‘klasično’”, napisala je jedna komentatorka.

Dodala je autorka objave: “Pa konkretno, da li su režije jeftinije od onih u klasičnoj kući zbog energetske vrednosti. Ono što sam saznala je da se cena kvadrata kreće između 1.200 i 1.600 evra. Znam da su montažne kuće iz ’70-ih imale manju kvalitetu i vek trajanja, a sada kada istražujem piše da mogu da izdrže i do 100 godina. Nije mi toliko bitno da kuće traju vekovima jer nema potrebe.”

Jedan komentator je napisao: “Čuo sam od čoveka koji radi na montažama tih kućica da sve uglavnom super izgleda, ali da je dosta često traljavo napravljeno pa moraš stalno zvati majstore za razne popravke.”

Druga korisnica Reddita dodala je: “U Hrvatskoj doslovno imaš dve firme koje kvalitetno grade i drže neke standarde. Ostali uvek negde sfušare, pogotovo oni koji rade sa firmama iz BiH i Srbije.”

Teže se dobija kredit

Još jedan korisnik je napisao: “Isto košta, teže se dobija kredit, vrednost ne zadržavaju jednako. Jedino brže se grade, to se mora priznati.”

Komentatorka iz ranijeg komentara odgovorila je: “Ne bih rekla da je teže dobiti kredit. Svi oni imaju svoje posrednike u bankama i daju kredit bez problema. Brzina gradnje nije ništa bolja, cca. 9–12 meseci je od ugovora do useljenja.”

Jedan Reddit korisnik napisao je: “Istraživao sam dosta. Cene su iste kao kod klasične gradnje. Prednost je što ne zavisiš mnogo od vremena i rokovi se lakše poštuju, brže je gotovo, jednostavnije su kasnije izmene. Kuće na sprat su često problematične, zato i nema ponude baš osim prizemnih, i lično bih gledao isključivo prizemnu montažnu kuću. Ako ideš na neku gotovu, eventualno se može nešto uštedeti. Mane: treba dobro paziti da se zadihta sve zbog vlage, hladnog vazduha i kondenzacije. Jako dobro paziti na izolaciju spojeva s betonom zbog vlage.”

Još jedan korisnik dodao je: “Spratne kuće problematične?! Cele stambene zgrade se grade montažno! Evo ti jedna u Tkalčićevoj gde je Modrić kupio stan od preko 200 m² na vrhu, tzv. penthaus. Nemojte pisati gluposti o stvarima o kojima nemate pojma!”