Duero predstavlja idealno rešenje za one koji traže letnju kuću ili funkcionalan i udoban prostor u prirodi. Sa cenom koja počinje od 16.629 evra, kuća ima površinu od 64 kvadrata, od čega je 44 kvadrata korisno za boravak.

Ovaj model montažne kuće od drveta ima kvadratni tlocrt, što je čini jednostavnom za postavljanje na gotovo svakom terenu. Kuća je prizemna i poseduje dve spavaće sobe, kupatilo, kuhinju sa integrisanim dnevnim boravkom i hodnik koji odvaja prostorije.

Kuća takođe ima i pokrivenu terasu od 16 kvadrata. Ovaj prostor, zaštićen dvovodnim krovom, omogućava uživanje u spoljnim prostorima tokom cele godine, bilo na suncu ili kiši.

Odlično osvetljenje

Jedna od glavnih prednosti ove kuće je obilje prirodne svetlosti zahvaljujući prozorima na prednjoj strani, koji pružaju osećaj prostranosti i povezanosti sa okolinom.

Dizajn balansira tradiciju i modernost: klasični dvovodni krov uklapa se sa velikim staklenim površinama koje osvežavaju fasadu i čine dnevni boravak sa kuhinjom otvorenim i prijatnim prostorom.

Osnovni model uključuje standardna vrata i prozore, ali se može personalizovati dodatnom opremom kao što su kompletna izolacija (zidovi, krov i pod) ili sistemi za odvodnjavanje kišnice.

Montažne kuće iz Španije idealne za odmor u prirodi Foto: Shutterstock

Idealna za odmor u prirodi

Uprkos ograničenoj površini, Casa Duero je dizajnirana tako da udobno primi porodice od tri do četiri osobe. Praktičan dizajn i pokrivena terasa čine ovaj model idealnim izborom i za odmor i za život u prirodi.

Jedna od njenih prednosti je brzina isporuke nakon kupovine kuće. Proizvodnja i isporuka kuće obavljaju se u roku od 6–8 nedelja od datuma porudžbine. Osnovna montaža uključuje samo drvenu konstrukciju, dok izolacija, krov i dodatna oprema zavise od želja kupca.

Cena je indikativna, jer kuća može biti prilagođena potrebama svakog kupca, što može uticati na ukupni budžet.